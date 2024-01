Lagere opening voor Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening tot 0,3 procent in het rood. De Nasdaq-future daalt 0,5 procent. Beleggers bleven terughoudend in aanloop naar de publicatie van de notulen van de laatste monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve. De rendementen op Amerikaanse staatsleningen bleven stijgen en dat droeg bij aan de voorzichtige houding. Volgens Deutsche Bank weerspiegelen de oplopende rentes een groeiende twijfel aan een spoedige renteverlaging door de Fed. "Beleggers prijzen duidelijk nog altijd in dat er in het eerste kwartaal eerder wel dan niet een renteverlaging komt, maar de afgelopen 48 uur was er wat meer twijfel of de agressieve renteverlagingen die voor 2024 zijn ingeprijsd er uiteindelijk wel gaan komen", aldus de analisten van Deutsche Bank.



De olieprijs steeg ongeveer een procent tot 71,06 dollar voor WTI-olie en 76,73 dollar voor Brent-olie. "Hoewel de geopolitieke situatie een zorg is voor de oliemarkt, helpt een tamelijk geruststellende oliebalans in de eerste helft van het jaar deze zorgen te verlichten", stelde ING.



De euro/dollar noteerde op 1,0926. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0941 op de borden. De daling van de euro hangt volgens ING samen met jaarlijkse patronen van belastingstromen van Amerikaanse grote bedrijven in december, die de dollar dan laten dalen, om in januari weer te stijgen. Bedrijfsnieuws Apple daalde voorbeurs 0,5 procent, na een forse koersval dinsdag van 3,6 procent in reactie op een adviesverlaging bij Barclays. Rocket Companies kreeg een verkoopadvies van Keefe Bruyette, terwijl Wells Fargo het aandeel van de kooplijst haalde. AST SpaceMobile steeg woensdag voorbeurs 3,5 procent, nadat het bedrijf een strategische investering aankondigde, die eerst nog moet worden goedgekeurd en afgerond. Op dinsdag verloor het aandeel juist 20 procent. ARK Invest heeft 190.370 aandelen Roku gekocht, volgens een melding bij het handelsregister. Roku stond voorbeurs 1,4 procent lager. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag overwegend lager. De toonaangevende S&P 500 index eindigde 0,6 procent in het rood op 4.742,83 punten en de technologie-index Nasdaq verloor 1,6 procent tot 14.765,94. De Dow Jones-index sloot 0,1 procent hoger op 37.715,04 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.