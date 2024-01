Beursblik: druk op Europese uitzendmarkt houdt aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) De druk op de Europese uitzendmarkt zal ook dit jaar aanhouden, waarbij vooral tijdelijke werknemers minder in trek zijn. Dit verwachten analisten van ING woensdag in een rapport. Na twee jaar van bovengemiddelde volumegroei in tijdelijk werk, zag ING vorig jaar een krimp. Voor dit jaar voorziet de bank dat het inhuren van tijdelijke werknemers opnieuw tot stilstand zal komen. Een uitdagend economisch klimaat in combinatie met personeelstekorten blijven uitdagingen voor de uitzendmarkt, aldus ING. Hoewel het economisch klimaat verslechtert, zijn de meeste werkgevers nog wel bereid om nieuw personeel aan te nemen, zo ziet ING. "De meeste werkgevers in Nederland, België en Duitsland zijn optimistischer geworden over hun wervingsplannen dan vorig jaar in dezelfde periode." Vooral in Frankrijk, Zwitserland en Zweden verwachten werkgevers minder personeel te werven. In Nederland zijn er volgens ING nieuwe regels die het inhuren van personeel via een bureau duurder en minder flexibel maken. “Een flinke uitdaging”, aldus de bank. Nederlandse werkgevers zullen volgens de analisten daarom op zoek gaan naar andere oplossingen, bijvoorbeeld door het inhuren van zelfstandigen. In België denkt ING dat de hogere uurlonen, als gevolg van indexaties, de vraag naar arbeid zullen drukken. “Wij verwachten een afname in marktvolumes voor tijdelijk werk in 2024.” Bron: ABM Financial News

