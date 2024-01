Valuta: dollar slaat terug

(ABM FN-Dow Jones) De dollar is woensdag gestegen naar het hoogste niveau in twee weken, wat een typisch patroon laat zien van herstel in januari na een daling in december. Dit stelde valuta-analist Francesco Pesole van ING.

De euro daalde dinsdag bijna een procent tegenover de Amerikaanse dollar en verloor woensdag nog eens 0,1 procent tot 1,0927. Maandag noteerde de munt nog ruim boven 1,10.

"De kracht van de dollar aan het begin van het jaar is vaak geassocieerd met de belastingstromen in december van Amerikaanse grote bedrijven in december, die weer terugkomen", aldus Pesole.

Daarnaast zet de markt vraagtekens bij het inzetten van geld op sterke renteverlagingen door de Fed in 2024.

Economische cijfers woensdag zijn er over de vacatures in november en de inkoopmanagersindex voor december van ISM en die zullen zijn naar verwachting goed zijn en de dollar steunen, verwacht Pesole.

Analist Kit Juckes van Société Générale noemde dinsdag al dezelfde trendmatige beweging. "Aangezien de euro vorige week de trends heeft overtroffen zowel in de koers als in economische verrassingen, staan de kansen enigszins tegen de euro gestapeld", stelde hij.

De euro/dollar steeg in december voor het zevende jaar op rij, waarmee december nog meer dan voorheen als beste maand voor de euro kan gelden, terwijl januari doorgaans de slechtste maand is. Daarnaast spelen zorgen over de zwakke Duitse economie mogelijk een rol.

De sterkere dollar laat intussen de metaalprijzen dalen, omdat een sterke dollar druk zet op risicovolle beleggingen. Koper werd maandag 0,5 procent goedkoper en aluminium 0,8 procent.