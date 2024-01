Europese beurzen onder druk door gestegen rentes

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag rond het middaguur lager.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,5 procent tot 475,93 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,6 procent op 16.671,19 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,1 procent op 7.451,81punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,5 procent lager op 7.680,09 punten.

De Europese beurzen stonden woensdag opnieuw onder druk. Beleggers zijn terughoudend, nu de obligatierentes weer oplopen en door zorgen dat de recente verwachtingen met betrekking tot het aantal renteverlagingen in 2024 wat te hoog gegrepen lijken.

"De eerste handelssessie van het jaar werd gekarakteriseerd door lagere verwachtingen voor het aantal renteverlagingen in 2024", aldus strategen van Danske Bank. "Bovendien zorgen de hogere rentes voor tegenwind op de aandelenmarkten, vooral voor techaandelen."

Een verkoopadvies van Barclays gisteren op Apple leek op het sentiment rond techaandelen ook te drukken. Het aandeel Apple leverde dinsdagavond op Wall Street bijna vier procent in.

Mijnbouwers en olieaandelen, die onder meer in de Britse FTSE 100 een flinke weging hebben, liepen vanochtend eveneens terug vanwege de lagere prijzen voor olie en andere grondstoffen.

In een rapport liet CreditSights zich woensdag kritisch uit over banken in de eurozone. De verwachting is dat de winstgevendheid van deze banken wat zal teruglopen dit jaar. "Op regelgevend vlak verwachten we geen grote veranderingen." De kredietverliezen zullen volgens CreditSights wel wat toenemen, terwijl de operationele kosten slechts beperkt zullen stijggen.

Vandaag staan in de VS onder andere de vacatures in november en de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie door ISM voor december op de agenda. Verder wordt er uitgekeken naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed.

Tom Barkin, voorzitter van de Richmond Fed, zou tijdens een toespraak ook meer aanwijzingen kunnen geven over het komende monetaire beleid voordat de centrale bank later deze maand bijeenkomt, zo merkten analisten van Lynx op.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0938. De olieprijzen liepen licht terug.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam verloren techaandelen als ASML, ASMI en Besi tot krap drie procent. AMG leverde 4,0 procent in en Alfen zelfs 6,3 procent.

Elders in Europa ontliep Nokia het negatieve sentiment met een plus van ruim drie procent. Aperam en Umicore verloren in Brussel tot drie procent.

Defensieve aandelen als Danone en Unilever waren in trek met winsten oplopend tot ruim twee procent.

Siemens verloor, net als het separaat genoteerde Siemens Energy, tot drie procent in Frankfurt.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,2 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index eindigde dinsdag 0,6 procent in het rood op 4.742,83 punten en de technologie-index Nasdaq verloor 1,6 procent tot 14.765,94. De Dow Jones-index sloot wel 0,1 procent hoger op 37.715,04 punten.