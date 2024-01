AEX blijft dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,4 procent tot 779,84 punten. "Het nieuwe beursjaar is onrustig begonnen", zag investment manager Simon Wiersma van ING. "De rentes liepen op en de koersen van groeiaandelen daalden." "Het sentiment lijkt gekeerd en de correctie op de opwaartse beweging van de afgelopen maanden lijkt te zijn gestart", zo concludeerde beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. Maar dit betwijfelt Wiersma van ING. "We gaan ervan uit dat de inflatie verder daalt, beleidsrentes zullen worden verlaagd en kapitaalmarktrentes verder zullen dalen." Er is dan ook geen reden om van koers te veranderen, vindt Wiersma. "Wij houden vast aan onze voorkeur voor (Amerikaanse) groeiaandelen." Vandaag staan in de VS onder andere de vacatures in november en de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie door ISM voor december op de agenda. Verder wordt er uitgekeken naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed. Tom Barkin, voorzitter van de Richmond Fed, zou tijdens een toespraak ook meer aanwijzingen kunnen geven over het komende monetaire beleid voordat de centrale bank later deze maand bijeenkomt, zo merkte Blekemolen van Lynx bovendien op. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0938. De olieprijzen liepen licht terug. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg Unilever met 2,5 procent en Ahold Delhaize met 2,0 procent. Sectorgenoot Jumbo kwam vanochtend met cijfers, waaruit bleek dat het marktaandeel van de supermarktketen verder is gedaald in 2023, maar de omzet piekte wel voor het eerst boven de 10 miljard euro. Techaandelen hadden het moeilijk met koersverliezen tot 3,5 procent voor Besi, ASMI en ASML. Een verkoopadvies van Barclays gisteren op Apple leek op het sentiment te drukken. Het aandeel Apple leverde dinsdagavond op Wall Street bijna vier procent in. In de AMX won Galapagos 1,2 procent. AMG verloor juist 4,1 procent en Alfen leverde 5,7 procent in. Onder de kleinere aandelen won Accsys 0,8 procent, maar daalde CM.com 3,6 procent. Bron: ABM Financial News

