Jumbo ziet omzet aantrekken

Beeld: Jumbo

(ABM FN-Dow Jones) Jumbo Food Groep heeft in 2023 de omzet scherp zien stijgen, maar de winstgevendheid stond behoorlijk onder druk door een aanhoudende stijging van de kosten. Dit bleek woensdag uit cijfers van de supermarktketen. In het afgelopen jaar steeg de omzet met 7,3 procent tot 11,0 miljard euro. De omzet kwam voor het eerst in de geschiedenis boven de 10 miljard euro uit. Jumbo zag de consumentenomzet minder hard groeien dan bij sectorgenoten en als gevolg liep het marktaandeel van de supermarktketen in Nederland verder terug tot ruim 21 procent. Jumbo wil meer nadruk leggen op het onderscheidende vermogen van de formule. "Daardoor stond het afgelopen boekjaar voor een groot deel in het teken van transitie", aldus het bedrijf. Het supermarktbedrijf zegt terughoudend te zijn met prijsverhogingen voor zowel A-merkartikelen als producten van het Jumbo Huismerk, "ook al gaat dat ten koste van de eigen marge". In 2023 verlaagde Jumbo al de prijzen van ruim 1.000 producten en voor 2024 staan nog "veel meer" prijsverlagingen op de planning. "Met deze en andere maatregelen wil Jumbo helpen om het verlies van koopkracht te verzachten." De winstgevendheid stond "behoorlijk" onder druk door de toegenomen kosten voor salarissen, huren en energie en door het feit dat Jumbo de inkoopprijsstijgingen veelal niet een-op-een doorberekende. Tegelijkertijd bleef het bedrijf investeren in duurzaamheidsmaatregelen. "Het verlagen van de operationele kosten is daarom een voorwaarde om de winstgevendheid weer naar een gezond niveau te brengen." Het totale winkelbestand van Jumbo is eind 2023 uitgekomen op 725, een stijging van 13 winkels ten opzichte van de 712 winkels eind 2022. Bron: ABM Financial News

