JPMorgan verhoogt koersdoel AkzoNobel

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft woensdag het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 60,00 naar 68,50 euro, maar met handhaving van het Onderwogen advies. Dit bleek uit een rapport van de bank. Bij publicatie van de resultaten over het derde kwartaal, mikte Akzo voor 2023 op een aangepaste EBITDA van circa 1,45 miljard euro, goed voor een stijging op jaarbasis van 25 procent. Dit impliceert een EBITDA voor het vierde kwartaal van 330 miljoen euro, goed voor een stijging van 50 procent. Deze verwachting was gebaseerd op een lage enkelcijferige volumestijging en significante rugwind door de lagere prijzen voor grondstoffen. In gesprek met Akzo bevestigde het bedrijf de verwachtingen tegenover JPMorgan op het vlak van de volumes en prijsontwikkelingen. "Dat was bemoedigend", aldus de analisten. JPMorgan verwacht wel een grotere negatieve impact uit wisselkoersen, wijzend op de forse waardedaling van de Argentijnse peso in december, naast een sterkere euro. De impact van deze valutategenwind op de winst schat JPMorgan in op circa 50 miljoen euro in het vierde kwartaal. Hierom verlaagde de bank haar ramingen voor de aangepaste EBITDA met 1 tot 2 procent. Met de nieuwe raming voor de aangepaste EBITDA in het vierde kwartaal van 310 miljoen euro, zit de bank 8 procent onder de consensus. JPMorgan heeft een Onderwogen advies, omdat de bank van mening is dat de analistenconsensus voor 2024 te positief is. Voor de aangepaste EBIT in 2024 en 2025 liggen de taxaties van JPMorgan 10 procent onder de Bloomberg-consensus. Het aandeel AkzoNobel koerste woensdagochtend 0,9 procent lager op 73,14 euro. Bron: ABM Financial News

