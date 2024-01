Bloomberg: 'Advent bekijkt overname vermogensbeheerder Fisher' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Private equity-firma Advent International overweegt een overname van Fisher Investments. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag op basis van een bron, nadat The Wall Street Journal maandag al meldde dat er gesprekken plaatsvonden. Er is nog geen akkoord bereikt en mogelijk komt het ook niet tot een deal, aldus de bron. In reactie op de berichtgeving, stelde Fisher dat het niet wordt gekocht door Advent "of elke andere partij". Ook Advent reageerde dat het Fisher niet zal kopen. Fisher, eigenaar van miljardair Ken Fisher, beheerde aan het einde van 2023 circa 236 miljard dollar voor ongeveer 145.000 klanten. Bron: ABM Financial News

