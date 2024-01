Airbus overweegt bod op cybersecurity-onderdeel van Atos

(ABM FN-Dow Jones) Airbus overweegt een bod uit te brengen op de activiteiten van Atos op het vlak van big data en beveiliging. Dit maakte Atos woensdagochtend bekend.

Atos is inmiddels in gesprek met Airbus over een eventuele verkoop van de BDS-activiteiten en is bezig een boekenonderzoek voor te bereiden. Airbus waardeert de BDS-activiteiten op 1,5 tot 1,8 miljard euro.

Overigens was er ook nog een tweede geïnteresseerde in de BDS-tak, aldus Atos, maar de naam van deze partij werd niet onthuld.

Atos is op zoek naar nieuwe financiering en is ook al in gesprek met EPEI over de verkoop van Tech Foundations. Maar Atos benadrukte dat mogelijk meer desinvesteringen worden gedaan, zeker als er met EPEI geen definitief akkoord wordt bereikt. Een verkoop van BDS is in de ogen van het management van Atos "een sleutelfactor".

Airbus toonde in het verleden al interesse in het onderdeel Evidian van Atos, waarin het een minderheidsbelang van bijna 30 procent wilde nemen. Eind maart 2023 ketste deze deal echter af. Inmiddels gaat deze tak als Eviden door het leven.

Eind 2023 meldden Franse media al dat Airbus interesses zou hebben in een overname van de cybersecuritytak BDS, dat onderdeel is van Eviden.