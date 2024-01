Licht lagere opening AEX voorzien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,5 procent lager op 783,11 punten.

De lagere opening volgt op de verliezen op Wall Street, dat dinsdagavond te kampen had met beleggers die wat winst namen na de rally in 2023. De Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 blijft evenwel niet ver verwijderd van een nieuwe recordstand.

"Er wordt wel wat gekeken naar nieuwskoppen, maar beleggers kijken vooral naar elkaar, vooral nadat 2023 werd afgesloten met een grote knal op de aandelenmarkten", aldus strateeg Steve Sosnick van Interactive Brokers.

"Eerder lag de focus nog op het afsluiten van 2023 op een positieve noot, maar we gaan nu weer terug naar de normale gang van zaken, waarbij de nadruk ligt op wat winstneming."

"De rally werd zo krachtig dat geen manager het zich kon veroorloven om aan de zijlijn te blijven", aldus Sosnick. Volgens hem werd de "fear of missing out" ingezet als een wapen om "alles" te laten stijgen. "Ik zou zeggen dat na zo'n rally het niet ongezond is om de markt iets te zien corrigeren en winst te zien nemen."

De aandacht gaat vandaag vooral uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve op 12 en 13 december. Beleggers hopen nieuwe inzichten te krijgen over hoe Fed-leden denken over de huidige inflatieontwikkelingen.

In dit licht zullen ook nieuwe banencijfers op vrijdag de aandacht trekken. Dit is het laatste banenrapport voor de beleidsvergadering van de Fed op 31 januari. Verwacht wordt dat de centrale bank dan de rentes ongemoeid laat.

De olieprijs daalde dinsdag, nadat zorgen over spanningen in het Midden-Oosten wegebden. Een februarifuture West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,8 procent lager op 70,38 dollar per vat, fors lager dan de hoogste koers van 73,64 dollar eerder op dinsdag.

Een spurt omhoog, nadat de spanningen in de Rode Zee oplaaiden, bleek van korte duur. De oliefutures zakten in het rood, toen de aandacht weer verschoof naar de zwakke groei van de vraag naar olie en twijfels over de haalbaarheid van de aangekondigde productieverlagingen door OPEC.

De Aziatische beurzen noteerden woensdag, voor de tweede dag op rij, in het rood, waarbij vooral techaandelen het moeilijk hadden, nadat Apple dinsdagavond 3,6 procent daalde na een verkoopadvies van analisten van Barclays.

In zijn rapport zei analist Tim Long dat de verkoop van Apple's iPhone 15 tegenviel en dat dit voor de iPhone 16 niet veel beter lijkt te worden. Bovendien blijven de verkopen van andere producten zwak en zal de omzet uit diensten dit jaar waarschijnlijk niet meer dan 10 procent groeien, aldus Long. "We verwachten een terugval na een jaar waarin de meeste kwartalen tegenvielen en het aandeel toch bovengemiddeld presteerde", aldus Long.

De euro/dollar noteerde op 1,0952. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0941 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0952 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend nog geen nieuws over de in Amsterdam genoteerde fondsen.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index eindigde dinsdag 0,6 procent in het rood op 4.742,83 punten en de technologie-index Nasdaq verloor 1,6 procent tot 14.765,94. De Dow Jones-index sloot wel 0,1 procent hoger op 37.715,04 punten.