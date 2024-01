Weer rode beurzen in Azie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteren woensdag, voor de tweede dag op rij, in het rood, waarbij vooral techaandelen het moeilijk hebben. In Shanghai daalt de hoofdindex met 0,2 procent, maar in Hongkong lopen de verliezen op tot 1,2 procent op 16.590,48 punten. De Koreaanse beurs daalt zelfs met 2,1 procent. In Tokio zijn de deuren gesloten. Het zijn vooral de techaandelen die het lastig hebben, nadat Apple dinsdagavond 3,6 procent daalde na een verkoopadvies van analisten van Barclays. In zijn rapport zei analist Tim Long dat de verkoop van Apple's iPhone 15 tegenviel en dat dit voor de iPhone 16 niet veel beter lijkt te worden. Bovendien blijven de verkopen van andere producten zwak en zal de omzet uit diensten dit jaar waarschijnlijk niet meer dan 10 procent groeien, aldus Long. "We verwachten een terugval na een jaar waarin de meeste kwartalen tegenvielen en het aandeel toch bovengemiddeld presteerde", aldus Long. Die afwaardering van Apple trekt de Aziatische techaandelen mee in het rood. Zo daalt Samsung bijna 3 procent en Foxconn, een belangrijke partner van Apple, levert 1,3 procent in. Bron: ABM Financial News

