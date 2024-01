Wall Street sluit lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn overwegend lager gesloten op de eerste handelsdag van het jaar, na het uitzonderlijk sterke eind van 2023. Grote technologie-aandelen zoals Apple hadden het moeilijk. De toonaangevende S&P 500 index eindigde 0,6 procent in het rood op 4.742,83 punten en de technologie-index Nasdaq verloor 1,6 procent tot 14.765,94. De Dow Jones-index sloot 0,1 procent hoger op 37.715,04 punten.



De drie indexen boekten negen weken lang op rij winsten eind vorig jaar. De beursdaling volgde op zwakke cijfers uit China die zorgen over de mondiale economische groei voeden. Ook is er genoeg reden om na te denken over het sentiment, zei Steve Sosnick van Interactive Brokers, na de koersspurt aan het einde van het vorige jaar. "De rally werd zo krachtig dat geen manager het zich kon veroorloven om aan de zijlijn te blijven", aldus Sosnick. Volgens hem werd de "fear of missing out" ingezet als een wapen om "alles" te laten stijgen. "Ik zou zeggen dat na zo'n rally het niet ongezond is om de markt iets te zien corrigeren en winst te zien nemen." Een inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie voor december viel iets tegen met 47,9 waar economen rekenden op 48,2. De aandacht zal deze week echter vooral uitgaan naar de verrassend sterke Amerikaanse arbeidsmarkt. Het officiële banenrapport staat vrijdagmiddag op de agenda. Brent olie werd 1,5 procent goedkoper op 75,89 dollar per vat en WTI-olie zakte 1,8 procent tot 70,38 dollar. Eerder dinsdag steeg de olieprijs nog, nadat Iran een oorlogsschip naar de Rode Zee zond. De cruciale waterweg voor het wereldwijde goederenvervoer wordt belaagd door rebellen uit Jemen. Angst voor escalatie in de regio nam toe nadat Amerikaanse helikopters vanaf een oorlogsschip bootjes van Houthi-rebellen tot zinken brachten..



De euro/dollar daalde 0,9 procent tot 1,0941. Voor de jaarwisseling stond de munt nog rond 1,1060. Bedrijfsnieuws Zwaargewicht Apple verloor 3,6 procent na een adviesverlaging door analisten van Barclays, vanwege verwachte zwakke verkopen van iPhones en iMac-computers. Ook Microsoft leverde in en sloot 1,8 procent lager. Tesla sloot nipt lager. De fabrikant leverde 484.507 auto's in het vierde kwartaal, beter dan de consensusverwachting van FactSet van 473.000. Rivaal BYD daalde 2,9 procent, nadat het bedrijf maandag het aantal geleverde voertuigen rapporteerde. Fabrikant van elektronische vrachtwagens Rivian verloor 11 procent. Het bedrijf leverde 146,5 procent meer trucks op in 2023 dan in 2022, met 50.122 stuks, maar analisten hadden nog iets meer verwacht, namelijk 51.000.



Baidu ziet af van de overname van de Chinese livestreamer Joyy voor 3,6 miljard dollar. Joyy verloor 15 procent aan de Nasdaq en Baidu sloot 3 procent lager. Moderna steeg 13 procent na een koopadvies van Oppenheimer en biotechbedrijf Amgen won 3,3 procent. Ook farmaciereus Merck won 3,9 procent in dit segment. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.