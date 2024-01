Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, nadat zorgen over spanningen in het Midden-Oosten wegebden. Een februarifuture West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,8 procent lager op 70,38 dollar per vat, fors lager dan de hoogste koers van 73,64 dollar eerder dinsdag. Brent-olie werd ook goedkoper en stond 1,5 procent lager op 75,89 dollar na een piek op 79,05 dollar. Een tijdelijke spurt omhoog, nadat de spanningen in de Rode Zee oplaaiden, verdampte weer, waarna de oliefutures in het rood zakten toen de aandacht weer verschoof naar de zwakke groei van de vraag naar olie en twijfels over de haalbaarheid van de aangekondigde productieverlagingen door OPEC. "Een beter dan verwachte prestatie van de wereldeconomie zou de druk verlichten op OPEC+, nu de naleving van de productiequota moeizaam lijkt te worden", stelde Craig Erlam van Oanda. De olieprijs steeg eerder op de dag na berichten dat het Iraanse oorlogsschip Alborz in de Rode Zee is gearriveerd, zonder dat daar details over de missie. Het Amerikaanse leger meldde zondag te hebben gevuurd op Houthi-rebellen uit Jemen, die een vrachtschip in de Rode Zee aanvielen. Daarbij werden drie boten van de Houthi-strijders vernietigd en meerdere strijders gedood. Na deze escalatie van het maritieme conflict dat samenhangt met de oorlog in Gaza, bleek de vrees voor verdere escalatie dinsdag van korte duur. Bron: ABM Financial News

