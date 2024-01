Europese beurzen sluiten eerste handelsdag 2024 verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, nadat de Stoxx Europe 600 eerder het hoogste niveau in bijna twee jaar had bereikt.

De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 478,51 punten, de Duitse DAX sloot 0,1 procent hoger op 16.769,36 punten en voor de Franse CAC 40 was er een min van 0,2 procent op 7.530,86 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 7.721,52 punten.

Eerdere winsten verdampten gedurende de handelssessie, hoewel Maersk profiteerde van het besluit om geen schepen meer bloot te stellen aan aanvallen door rebellen in de Rode Zee. Dit zorgde ook voor druk op de olieprijzen.



Van het macro-economisch front kwam minder goed nieuws. De inkoopmanagersindex voor de eurozone wees op economische krimp in het afgelopen kwartaal, wat betekent dat de Europese economie sinds het derde kwartaal in recessie is.

De inkoopmanagersindex kwam uit op 44,4, tegen 44,2 een maand eerder. Dat was wel de hoogste stand in zeven maanden.

Ook bleek de geldhoeveelheid in de eurozone opnieuw gedaald. De maatschappelijke geldhoeveelheid, kortweg M3, daalde met 0,9 procent op jaarbasis in november, na een krimp van 1,0 procent in oktober.

Deze week zal de aandacht verder uitgaan naar inkoopmanagersindices uit de VS en cijfers over de Amerikaanse banenmarkt, die tot nu toe opvallend veerkrachtig was.

De rentes liepen wat op en de Amerikaanse tienjaarsrente schreef 8 basispunten bij op 3,94 procent. De Duitse variant steeg met 1 basispunt naar 2,07 procent.

Brent olie werd 0,9 procent goedkoper op 76,35 dollar per vat. Eerder dinsdag steeg de olieprijs nog, nadat Iran een oorlogsschip naar de Rode Zee zond. De cruciale waterweg voor het wereldwijde goederenvervoer wordt belaagd door rebellen uit Jemen. Angst voor escalatie in de regio nam toe nadat Amerikaanse helikopters vanaf een oorlogsschip bootjes van Houthi-rebellen tot zinken brachten.

De euro/dollar daalde 0,7 procent tot 1,0952. Voor de jaarwisseling stond de munt nog rond 1,1060.

Stijgers en dalers

Maersk sloot 6,4 procent hoger. De Deense reder stuurt voor onbepaalde tijd geen schepen meer door de Rode Zee, na een aanval op een schip in het weekend. Oliebedrijven sloten veelal hoger, ondanks de lagere olieprijs.

Lufthansa kan de ticketprijzen voor vluchten naar Azië minder sterk verhogen dan rivalen, doordat de luchthaven relatief veel concurrentie van Chinese luchtvaartmaatschappijen op lange vluchten heeft. Problemen met de GTF-motoren houden bovendien 8 procent van de Duitse luchtvloot aan de grond, stelde Citi. De bank vreest lagere marges en haalde het aandeel van de kooplijst. Het aandeel sloot 3,3 procent lager.

In Frankfurt kwam Sartorius goed uit de startblokken in het nieuwe jaar, met een winst van 3,0 procent. Rheinmetall kon zelfs 4,3 procent bijschrijven.

Onlineretailer Zalando moest daarentegen 2,3 procent koersverlies accepteren.

In Parijs gingen de banken Société Générale en Crédit Agricole aan kop met winsten van 2,3 en 1,7 procent. Pernod Ricard verloor juist 2,6 procent.



ASML annuleerde afgelopen maand een deel van zijn leveringen aan Chinese klanten. De Nederlandse overheid zou volgens ASML een licentie deels hebben ingetrokken, "waardoor een klein aantal klanten in China" werd getroffen. Het aandeel verloor 2,6 procent.

Tussenstanden Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdag lager. De S&P500-index daalde 0,6 procent tot 4.740,15 punten en de Nasdaq verloor 1,5 procent.