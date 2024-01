AEX lager gesloten op eerste handelsdag 2024

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is de eerste handelsdag van het jaar, ondanks een hogere opening, in mineur geëindigd. De AEX index daalde 0,5 procent tot 783,11 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,3 procent liet optekenen.

"De markt heeft last van hoogtevrees", zei beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management tegen ABM Financial News. "Het is in november en december ook wel erg hard gegaan", voegde hij toe. Een pas op de plaats is volgens Schutte in dat opzicht ook niet gek.

Een directe aanleiding voor de daling zag Schutte niet. Wat opviel is dat met name de verzekeraars sterk presteerden, terwijl de halfgeleiders onderuit gingen, volgens de expert van Noesis vanwege de exportsancties voor China.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de industrie in de eurozone in december opnieuw is gekrompen, maar minder hard dan in de voorgaande maand. De inkoopmanagersindex kwam uit op 44,4, tegen 44,2 een maand eerder.

"Een kleine verbetering ten opzichte van november", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. De La Rubia verwacht dat de economie in de eurozone in het vierde kwartaal is gekrompen. Dat zou betekenen dat de eurozone in het derde kwartaal in een recessie is beland.

Vanmiddag kwam uit de VS het nieuws dat de Amerikaanse industrie in december sterker is gekrompen dan in de voorgaande maand. De index verslechterde van 49,9 in november naar 47,9 in december. De Amerikaanse bouwuitgaven zijn in november wel gestegen, maar iets minder dan verwacht.

Olie noteerde rond het slot van de handel in Amsterdam op 70,62 dollar per vat. Eerder op de dag noteerden de olieprijzen nog fors hoger, nadat Iran een oorlogsschip naar de Rode Zee stuurde, waar Amerikaanse helikopters eerder bootjes van Houthi-rebellen tot zinken brachten, na een aanval op een vrachtschip. De vrees voor escalatie in de regio nam hierdoor verder toe, zei investment manager Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar daalde naar 1,0945, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,929 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX presteerden met name de financials sterk. NN Group steeg 2,4 procent en was daarmee de sterkste stijger. De beursexperts die deelnamen aan de maandenquête van analist Van Zeijl van Cardano tipten NN als een kansrijk aandeel voor januari. ABN AMRO won 2,0 procent, terwijl ASR Nederland 1,9 procent steeg.

Ahold Delhaize steeg 2,2 procent. Net als NN werd het supermarktaandeel getipt door de experts.

Indexzwaargewicht ASML daalde 2,7 procent. Het concern uit Veldhoven annuleerde afgelopen maand een deel van zijn leveringen aan Chinese klanten. De Nederlandse overheid zou volgens ASML een licentie deels hebben ingetrokken, "waardoor een klein aantal klanten in China" werd getroffen. Sectorgenoot ASMI verloor 2,9 procent en Besi daalde 0,5 procent.

In de Midkap ging Flow Traders aan kop met een winst van 2,3 procent. Alfen bungelde met een verlies van 4,8 procent onderaan. Inpost en Basic-Fit daalden 2,8 en 4,0 procent.

In de AScX won vastgoedfonds Vastned 3,7 procent, Nedap steeg 3,1 procent, maar Tomtom verloor 2,1 procent en Ebusco zelfs 2,5 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent lager op 4.741,39 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,4 procent in het rood.