Barclays zet Apple op de verkooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft dinsdag het aandeel Apple op de verkooplijst gezet en het koersdoel verlaagd van 161 naar 160 dollar. Dit bleek uit een rapport van analist Tim Long van de Britse zakenbank. In het rapport zei Long dat de verkoop van Apples iPhone 15 tegenviel en dat dit voor de iPhone 16 niet veel beter lijkt te worden. Bovendien blijven de verkopen van andere producten zwak en zal de omzet uit diensten dit jaar waarschijnlijk niet meer dan 10 procent groeien, aldus Long "We verwachten een terugval na een jaar waarin de meeste kwartalen tegenvielen en het aandeel toch bovengemiddeld presteerde", aldus Long. Het aandeel Apple zal dinsdag naar verwachting 2,3 procent lager openen op 188,10 dollar. Bron: ABM Financial News

