Wall Street start het jaar naar verwachting in mineur

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Op de eerste handelsdag van 2024 lijken de Amerikaanse beurzen terughoudend uit de startblokken te komen. Wellicht kijken beleggers de kat uit de boom vanwege de stijgende rentes en oplaaiende onrust in het Midden-Oosten. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden circa drie kwartier voor opening van Wall Street 0,8 procent in het rood en leek de Nasdaq 1,1 procent lager te gaan openen. Volgens het hoofd van ING Investment Office Bob Homan zijn aandelen nog steeds niet te duur, met dank aan de dalende rentes, terwijl beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera's van ABM Financial News ook zei een positieve omgeving voor aandelenmarkten te zien, met groeiende bedrijfswinsten en renteverlagingen. Komend jaar liggen meerdere renteverlagingen in het verschiet, zo is dan ook de unanieme marktverwachting. De Fed heeft er alvast drie ingetekend voor komend jaar, zo werd kort voor de feestdagen bekend. De ECB is terughoudender, maar de markt prijst toch 150 basispunten aan Europese renteverlagingen in. Het rente-optimisme wordt ingegeven door de afkoelende inflatie, die de centrale banken weer ruimte geeft om de economie te stimuleren. Vanmiddag zal er aandacht zijn voor de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie. Toch zal de aandacht deze week vooral uitgaan naar de cijfers over de verrassend sterke Amerikaanse arbeidsmarkt. Het officiële banenrapport staat vrijdagmiddag op de agenda. De rente liep vandaag duidelijk op en de Amerikaanse tienjaarsrente schreef 11 basispunten bij op 3,97 procent. De olieprijzen stegen dinsdag nadat Iran een oorlogsschip naar de Rode Zee had gestuurd. Zo blijft de situatie gespannen op de kritieke waterweg voor mondiale transporten. Angst voor escalatie in de regio neemt toe nadat Amerikaanse helikopters vanaf een oorlogsschip een paar bootjes van Houthi-rebellen die een vrachtschip aanvielen hebben laten zinken, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Een vat WTI-olie steeg 2,2 procent in prijs en noteerde op 73,29 dollar. De dollar was redelijk stabiel op de eerste handelsdag van het jaar, terwijl handelaren vooral uitkijken naar nieuwe economische cijfers voor aanwijzingen over de volgende stappen van de centrale banken. De koers noteerde rond de 1,0960. Bedrijfsnieuws Zwaargewicht Apple lijkt 2,4 procent lager te gaan openen, na een adviesverlaging door analisten van Barclays. Het aandeel Tesla lijkt iets hoger te gaan starten. De nieuwste verkoopcijfers van BYD laten zien dat de Chinese fabrikant Tesla steeds dichter nadert. Vandaag komt Tesla ook met verkoopcijfers.



Baidu heeft een deal ter waarde van 3,6 miljard dollar afgeblazen om Joyy's livestreamingbedrijf voor videogebaseerde entertainment in China te kopen. Amerikaanse certificaten van aandelen in Baidu verloren voor de openingsbel zo’n 1,9 procent. De aandeln van Joyy daalden voorbeurs ruim 4 procent. Avangrid, de in de VS genoteerde dochteronderneming op het gebied van duurzame energie van het Spaanse Iberdrola, beëindigde een fusieovereenkomst ter waarde van 4,3 miljard dollar met energiebedrijf PNM Resources. De aandelen van PNM Resources daalden voorbeurs bijna 4 procent. Slotstanden De S&P 500 index sloot vrijdag op de laatste handelsdag van 2023 0,3 procent lager op 4.769,83 punten, de Dow verloor 0,1 procent op 37.689,54 punten en de Nasdaq daalde 0,6 procent naar 15.011,35 punten. Bron: ABM Financial News

