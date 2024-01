Uitgelicht: DSM met de nodige zorgen het nieuwe jaar in

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van DSM waren na het samengaan met het Zwitserse Firmenich niet meer wat ze geweest zijn en het aandeel stond flink onder druk.

Wat was er eigenlijk nog over van het vlaggenschip dat DSM heette? CEO Dimitri de Vreeze is optimistisch gestemd: dit jaar gaat de omzet groeien en dan zal blijken dat deze 'droomfusie' werkt.

DSM kondigde in mei 2022 de fusie met familiebedrijf Firmenich aan. Nu, ruim anderhalf jaar later, heeft het aandeel een flinke klap gekregen.

Eerder dan verwacht bracht het bedrijf in juni een outlook voor 2023 naar buiten, waarin toch een soort waarschuwing te lezen viel. De echte waarschuwing volgde echter bij de resultaten over het derde kwartaal.

De Vreeze wil dat de onderneming qua omzet minder afhankelijk wordt van de verkoop van vitamines, een vrij volatiele business. Het draait bij de nieuwe combinatie om ingrediënten voor gezonde en natuurlijke voeding.

DSM-Firmenich kondigde vorig jaar maatregelen aan om de vitamine-activiteiten te reorganiseren. Die moeten de winst verbeteren, onder meer door de kosten "significant" terug te brengen. De blootstelling aan vitamines moet sowieso kleiner worden. De topman verwacht vanaf eind dit jaar vaker opdrachten in de wacht te kunnen slepen voor producten als desserts en crèmes. "Geef de fusie even de tijd", leek De Vreeze te willen zeggen.



Verschillende analisten zagen er in mei 2022, voorafgaand aan de fusie, voldoende reden om positiever over het aandeel te worden. Zij verhoogden hun koersdoelen flink. De koers liep echter terug en analisten werden terughoudender. De koersdoelen werden weer verlaagd.

Bij de cijfers over het eerste kwartaal van 2023 bleken de volumes met bijna 10 procent te zijn gedaald. De pijn zat toen bij Animal Nutrition & Health, bij inflatie-effecten en vitamines. Maar er was ook de verwachting dat het tweede kwartaal verbetering zou laten zien. De resultaten over het tweede kwartaal brachten dat herstel niet.

De outlook voor 2023 kreeg eind juni vorm. Er werden niet langer significante verbeteringen van de bedrijfsomstandigheden verwacht in de tweede helft van 2023 en de vitamineprijzen zouden tot het einde van het jaar op een laag niveau blijven. De aangepaste EBITDA zou over heel 2023 daarmee uitkomen tussen 1,8 tot 1,9 miljard euro tegen 2,275 miljard euro een jaar eerder en met een negatieve impact van 400 miljoen euro uit de lagere vitamineprijzen.

Goldman Sachs bleek nog wel positief en gaf een koopadvies af. De zakenbank was ervan overtuigd dat het fusiebedrijf een "superieure" groei in 2024 zal bewerkstelligen.

Uiteindelijk bleek de bandbreedte van 1,8 tot 1,9 miljard euro te hoog gegrepen. In oktober bleef bij de resultaten over het derde kwartaal alleen die 1,8 miljard euro voor de aangepaste EBITDA nog over als een houdbare outlook voor 2023.

Het is dus maar de vraag of de superieure groei die Goldman Sachs voorspelt werkelijkheid wordt. "Vanaf eind 2024 verwacht ik met een groeiende omzet te bewijzen dat de fusie werkt. U zult het zien", stelde de topman van DSM-Firmenich nog in een interview met Het Financieele Dagblad.

Het aandeel DSM-Firmenich sloot 2023 af op 92,00 euro. Dat betekende dat het aandeel afgelopen jaar bijna 20 procent is gedaald.