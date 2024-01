Deal Baidu en JOYY afgeketst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Baidu heeft besloten de overname van JOYY's Chinese livestreamingactiviteiten niet door te zetten. Dit bleek uit een document dat Baidu indiende bij de beursautoriteiten van Hongkong. De deal had een waarde van 3,6 miljard dollar. Eind december moest aan alle voorwaarden voor afronding van de overname zijn voldaan, zoals goedkeuring van de toezichthouders. Echter dit lukte niet, aldus Baidu. Baidu is naar eigen zeggen in gesprek met JOYY om de bepalen hoe nu verder. In een aparte verklaring maandag zei het aan de Nasdaq genoteerde JOYY dat het juridisch advies inwint en alle opties overweegt. JOYY kondigde de deal bijna vier jaar geleden aan. Het aandeel Baidu zal dinsdag naar verwachting 2,3 procent lager openen en dat van JOYY bijna 12 procent. Bron: ABM Financial News

