Europese beurzen in 2024 overwegend positief uit de startblokken

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen kwamen op de eerste handelsdag goedgemutst uit de startblokken, waarbij de Stoxx 600 het hoogste niveau in bijna twee jaar bereikte en nog zo’n 2,5 procent verwijderd is van de all time high op 495 punten, behaald op 2 januari 2022.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 479,83 punten, de Duitse DAX noteerde een winst van 0,4 procent op 16.823,30 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 7.553,55 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,1 procent lager op 7.726,50 punten.

Vandaag wisten nagenoeg alle sectoren winst te boeken, waarbij de energiesector voorop liep, nu beleggers de spanningen in de Rode Zee en de impact op de olieprijzen in de gaten houden.

Vanuit het macro-economisch front kwam minder goed nieuws. De inkoopmanagersindex voor de eurozone suggereerde dat het economische blok afgelopen kwartaal opnieuw is gekrompen, en dat de economie in het derde kwartaal van vorig jaar dus in een recessie zou zijn beland.

De inkoopmanagersindex kwam uit op 44,4, tegen 44,2 een maand eerder. Dat is wel de hoogste stand in zeven maanden. "Een kleine verbetering ten opzichte van november", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. De La Rubia verwacht dat de economie in de eurozone in het vierde kwartaal is gekrompen.

Ook bleek dat de geldhoeveelheid in de eurozone in november opnieuw was gedaald. In november daalde de maatschappelijke geldhoeveelheid, kortweg M3, met 0,9 procent op jaarbasis, na een krimp van 1,0 procent in oktober.

Verder zal deze week de aandacht vooral uitgaan naar inkoopmanagersindices in de VS en de cijfers omtrent de Amerikaanse banenmarkt, die tot nu toe opvallend veerkrachtig is gebleken.

De rentes liepen wat op en de Amerikaanse tienjaarsrente schreef 9 basispunten bij op 3,94 procent. De Duitse variant steeg met 7 basispunten naar 2,09 procent.

De olieprijzen stegen dinsdag nadat Iran een oorlogsschip naar de Rode Zee had gestuurd. Zo blijft de situatie gespannen op de kritieke waterweg voor mondiale transporten. Angst voor escalatie in de regio neemt iets toe nadat Amerikaanse helikopters vanaf een oorlogsschip een paar bootjes van Houthi-rebellen die een vrachtschip aanvielen hebben laten zinken, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Een vat Brentolie steeg 2,4 procent in prijs en noteerde op 78,88 dollar.

De dollar was redelijk stabiel op de eerste handelsdag van het jaar, terwijl handelaren vooral uitkijken naar nieuwe economische cijfers voor aanwijzingen over de volgende stappen van de centrale banken.

Stijgers en dalers

In Frankfurt kwam Sartorius goed uit de startblokken met een winst van ruim 4 procent , gevolgd door Rheinmetall dat 3,6 procent kon bijschrijven. Zalando moest daarentegen 1,8 procent terreinverlies accepteren.

In Parijs gingen de banken Société Génerale en Crédit Agricole aan kop met winsten van 2,8 en 1,7 procent. Pernod Ricard verloor daarentegen 2,5 procent.

De verliezen in de AEX bleven beperkt tot minder dan een procent, met uitzondering van ASML, dat 1,2 procent daalde. ASML annuleerde afgelopen maand een deel van zijn leveringen aan Chinese klanten. De Nederlandse overheid zou volgens ASML een licentie deels hebben ingetrokken, "waardoor een klein aantal klanten in China" werd getroffen.

De uitblinker op de Brusselse beurs was vanochtend Proximus, dat een winst van 2,3 procent kon tonen. Daar stond een verlies van 1,5 procent voor Syensqo tegenover.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen zullen naar verwachting dinsdag vlak starten.

De S&P 500 index sloot op de laatste handelsdag van 2023 0,3 procent lager op 4.769,83 punten, de Dow verloor 0,1 procent op 37.689,54 punten en de Nasdaq daalde 0,6 procent naar 15.011,35 punten.