Groene koersen op het Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is met enig optimisme aan 2024 begonnen. Halverwege de ochtend noteerde de AEX 0,2 procent hoger op 788,31 punten.

Het optimisme onder Nederlandse beursexperts houdt aan, zo bleek uit de maandenquête van analist Corné van Zeijl van Cardano.

De experts werden in november positief "en toen begon de rally", aldus Van Zeijl. Voor januari is men iets terughoudender, maar 43,0 procent van de experts is nog altijd optimistisch gestemd en 20,2 procent pessimistisch.

"Men vindt de koersen wel heel enthousiast gestegen. Maar een netto score van 23 procent is nog steeds vrij hoog", merkte Van Zeijl op.

Beleggers konden zich vanochtend richten op de inkoopmanagersindexen. Daaruit bleek dat de industrie in de eurozone nog altijd krimpt, maar in de meeste landen iets minder sterk dan in november.

De inkoopmanagersindex voor de eurozone kwam uit op 44,4, tegen 44,2 een maand eerder. Dat is de hoogste stand in zeven maanden.

"Een kleine verbetering ten opzichte van november", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. De La Rubia verwacht dat de economie in de eurozone in het vierde kwartaal is gekrompen. Dat zou betekenen dat de eurozone in het derde kwartaal in een recessie is beland.

De euro/dollar handelde dinsdag op 1,1002 en de Amerikaanse tienjaarsrente stond op 3,948 procent.

Olie werd duurder. "Dat een Iraans marineschip opstoomt richting de Rode Zee, zet vanmorgen de olieprijs bijna twee procent hoger op 78,50 dollar. Angst voor escalatie in de regio neemt iets toe nadat Amerikaanse helikopters vanaf een oorlogsschip een paar bootjes van Houthi-rebellen die een vrachtschip aanvielen hebben laten zinken. Het lijkt er niet op dat de (relatieve) rust in het Midden-Oosten snel zal terugkeren", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Het aandeel Shell steeg met 1,4 procent.

Stijgers en dalers

Koplopers in de AEX waren vanochtend NN en Besi met winsten van 1,9 en 1,6 procent. De beursexperts die deelnamen aan de maandenquête van analist Van Zeijl van Cardano tipten NN als een kansrijk aandeel voor januari, net als ASML.

Ook ABN AMRO en Ahold Delhaize deden het goed met stijgingen van 1,5 en 1,3 procent. Ahold werd net als NN getipt door de experts.

De verliezen in de AEX bleven beperkt tot minder dan een procent, met uitzondering van ASML, dat 1,3 procent daalde. ASML annuleerde afgelopen maand een deel van zijn leveringen aan Chinese klanten. De Nederlandse overheid zou volgens ASML een licentie deels hebben ingetrokken, "waardoor een klein aantal klanten in China" werd getroffen.

In de AMX ging Corbion 2,4 procent hoger en won AMG 2,2 procent. Alfen daalde daarentegen met 1,8 procent.

Bij de smallcaps ging BAM 2,7 procent hoger en Vivoryon 2,3 procent. Accsys, TomTom en Azerion waren de enige dalers, maar met beperkte verliezen van 0,4 tot 0,8 procent.