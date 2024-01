Industrie eurozone krimpt iets minder hard

(ABM FN-Dow Jones) De industrie in de eurozone is in december opnieuw gekrompen, maar wel minder sterk dan in de voorgaande maanden. Dit bleek dinsdag uit definitieve cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex kwam uit op 44,4, tegen 44,2 een maand eerder. Dat is de hoogste stand in zeven maanden.

"Een kleine verbetering ten opzichte van november", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. De La Rubia verwacht dat de economie in de eurozone in het vierde kwartaal is gekrompen. Dat zou betekenen dat de eurozone in het derde kwartaal in een recessie is beland.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.