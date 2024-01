AEX positief uit de startblokken in 2024 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,6 procent hoger naar 791,44 punten, terwijl de Midkap 0,8 procent won. Onder de hoofdaandelen noteerde alleen ASML met ruim een procent in het rood. Het concern uit Veldhoven annuleerde afgelopen maand een deel van zijn leveringen aan Chinese klanten. Volgens persbureau Bloomberg gebeurde dit na aandringen door de Verenigde Staten. Prosus en Shell waren met ongeveer twee procent de grootste stijgers. Het olieconcern profiteerde van een stijging van de olieprijzen vanochtend. In de AMX won AMG ruim vier procent, zonder direct aanwijsbare reden. Galapagos won daarnaast twee procent. Het biotechbedrijf tekende een definitieve overeenkomst om Jyseleca over te dragen aan Alfasigma. In de AScX wonnen Kendrion en B&S Group meer dan twee procent. Bron: ABM Financial News

