Nederlandse producenten negatiever gestemd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De stemming onder producenten in de Nederlandse industrie is in december negatiever geworden. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De vertrouwensindex daalde van -0,5 in november naar -3,4 in december. Daarmee is sprake van de laagste stand in ruim drie jaar. Fabrikanten waren vooral pessimistischer over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden, aldus het CBS. Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Bron: ABM Financial News

