ASML annuleerde levering van enkele DUV-machines aan China

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML annuleerde afgelopen maand een deel van zijn leveringen aan Chinese klanten. Het betrof naar verluidt de levering van drie geavanceerde DUV-machines. Volgens persbureau Bloomberg gebeurde dit na aandringen door de Verenigde Staten. ASML bevestigde maandag in een persbericht dat sommige leveringen inderdaad niet zijn doorgegaan. De Nederlandse overheid zou volgens ASML een licentie deels hebben ingetrokken, "waardoor een klein aantal klanten in China" werd getroffen. De Veldhovense toeleverancier had van Den Haag een exportvergunning ontvangen voor heel 2023. Per 1 januari 2024 gelden deze vergunningen niet meer, en zal ASML deze opnieuw moeten aanvragen. De kans dat deze voor China voor de meest geavanceerde DUV-systemen opnieuw worden goedgekeurd, schat ASML als onwaarschijnlijk in. "En dat weten onze klanten ook", aldus de woordvoerder van ASML eind augustus tegen ABM Financial News. ASML meldde maandag ook dat het van de VS "verdere opheldering" heeft gekregen over de reikwijdte en de impact van de Amerikaanse exportregels. "We verwachten niet dat de huidige intrekking van onze exportvergunning of de nieuwste Amerikaanse exportcontrolebeperkingen een significante impact zullen hebben op onze financiële vooruitzichten voor 2023", aldus ASML maandag. Bron: ABM Financial News

