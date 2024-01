AEX start handelsjaar vermoedelijk licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De AEX gaat dinsdag, op de eerste handelsdag van 2024, naar verwachting in het groen van start.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. In Azië noteerden de hoofdindices vanochtend verdeeld, waarbij vooral het verlies in Hongkong opviel.

Afgelopen jaar kende het Damrak nog een voorspoedig beursjaar met een stijging voor de AEX index van 14,2 procent tot 786,82 punten. De Euro Stoxx 50 index klom zelfs ruim 19 procent. Dit was niet het scenario dat bij aanvang van het beursjaar door analisten werd voorzien. Onder meer een energiecrisis, hardnekkige inflatie en steil oplopende rentes zorgden toen voor sombere vooruitblikken.

Voor 2024 zijn analisten nu een stuk positiever, ondanks de recordopmars die onder meer Wall Street al achter de rug heeft, waardoor de waarderingen van aandelen zijn opgerekt.

Volgens het hoofd van ING Investment Office Bob Homan zijn aandelen echter nog steeds niet te duur, met dank aan de dalende rentes, terwijl beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera's van ABM Financial News ook zei een positieve omgeving voor aandelenmarkten te zien, met groeiende bedrijfswinsten en renteverlagingen.

Komend jaar liggen meerdere renteverlagingen in het verschiet, zo is dan ook de unanieme marktverwachting. De Fed heeft er alvast drie ingetekend voor komend jaar, zo werd kort voor de feestdagen bekend. De ECB is terughoudender, maar de markt prijst toch 150 basispunten aan Europese renteverlagingen in.

Het rente-optimisme wordt ingegeven door de afkoelende inflatie, die de centrale banken weer ruimte geeft om de economie te stimuleren.

Aziatische beurzen verdeeld en olie hoger

De Japanse Nikkei 225 daalde vanochtend met 0,2 procent, terwijl de beurzen in Sydney en Seoel ongeveer een half procent stegen. De Hang Seng index in Hongkong verloor daarentegen 1,8 procent.

De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie steeg in december fractioneel van 50,7 naar 50,8. De Chinese economie worstelt al langer om de coronacrisis achter zich te laten, en in 2023 waren de prestaties van de Chinese beurzen op mondiaal niveau een negatieve uitzondering.

Later vandaag worden ook de Europese en Amerikaanse inkoopmanagersindices voor de industrie in december vrijgegeven. De Nederlandse industrie bleek ook in december gekrompen. De inkoopmanagersindex daalde van 44,9 naar 44,8.

"Vrijwel alle seinen staan op rood. Desalniettemin zijn inkopers overwegend optimistisch over 2024", zei Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in een reactie. "Het optimisme is de laatste maanden wel afgenomen vanwege het moeilijke economische klimaat. Weliswaar is het aannemelijk dat de vraag naar industriële goederen in de eerste maanden van 2024 verder afneemt, maar vanaf het tweede kwartaal kan voorzichtig herstel optreden."

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend 1,5 procent hoger op 72,75 dollar per vat. Dit is onder meer een reactie op het nieuws van maandag dat Iran een oorlogsschip naar de wateren voor de kust van Jemen heeft gestuurd. Al enige tijd vinden er aanvallen op transportschepen in de Rode Zee plaats door de Houthi-rebellen, die worden gesteund door Teheran.

Bedrijfsnieuws

Galapagos tekende een overeenkomst om Jyseleca over te dragen aan Alfasigma. De overeenkomst volgt op de ondertekening van een intentieverklaring op 30 oktober 2023. Als gevolg van deze transactie verwacht Galapagos substantiële besparingen tussen 150 miljoen en 200 miljoen euro te kunnen realiseren.

Slotstanden Wall Street van vrijdag

De S&P 500 index sloot vrijdag op de laatste handelsdag van 2023 0,3 procent lager op 4.769,83 punten, de Dow verloor 0,1 procent op 37.689,54 punten en de Nasdaq daalde 0,6 procent naar 15.011,35 punten.