Gemengd beeld in Azië bij start nieuwe handelsjaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld, met als negatieve uitschieter de beurs in Hongkong. De Japanse Nikkei 225 daalde met 0,2 procent naar 33.464 punten, terwijl de beurzen in Sydney en Seoel tot ruim een half procent stegen. De Hang Seng index in Hongkong verloor daarentegen ruim anderhalf procent. De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie steeg in december fractioneel van 50,7 naar 50,8. De Chinese economie worstelt al langer om de coronacrisis achter zich te laten, en in 2023 waren de prestaties van de Chinese beurzen op mondiaal niveau een negatieve uitzondering. De Amerikaanse olie-future noteerde daarnaast vanochtend 1,5 procent hoger op 72,75 dollar per vat. Dit is onder meer een reactie op het nieuws van maandag dat Iran een oorlogsschip naar de wateren voor de kust van Jemen heeft gestuurd, vanwege de aanvallen op transportschepen in de Rode Zee door de Houthi-rebellen. De Europese beurzen lijken zich bij de aanvang van een nieuw handelsjaar op te maken voor een hogere opening. De futures kleuren lichtgroen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.