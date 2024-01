Krimp Nederlandse industrie houdt aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is ook in december gekrompen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van S&P Global en Nevi. De inkoopmanagersindex daalde van 44,9 in november naar 44,8 in december. "Een zwakke afsluiting van 2023", aldus Nevi. "De bedrijven verkleinden in december wederom de productieomvang, terwijl het aantal ontvangen nieuwe orders fors verder daalde. Vanwege de zwakke vraag verkleinden de bedrijven hun voorraden en brachten zij hun inkoopactiviteiten terug om zo de cashflow te verbeteren." "Vrijwel alle seinen staan op rood. Desalniettemin zijn inkopers overwegend optimistisch over 2024", zei Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in een reactie. "Het optimisme is de laatste maanden wel afgenomen vanwege het moeilijke economische klimaat. Weliswaar is het aannemelijk dat de vraag naar industriële goederen in de eerste maanden van 2024 verder afneemt, maar vanaf het tweede kwartaal kan voorzichtig herstel optreden." Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

