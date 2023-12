Beursblik: beleggers verwachten beweeglijk 2024

(ABM FN-Dow Jones) Het jaar 2023 is op de beurs positief afgesloten en beleggers verwachten voor 2024 een bewegelijk jaar. Dit bleek zaterdag uit de ING Beleggersbarometer.

Deze maand is de barometer gestegen naar een score van 121. Dat is de hoogste score van 2023. Vorige maand stond de barometer nog op 102.

Oorzaken voor de stijging zijn volgens ING het positievere oordeel van beleggers in de afgelopen drie maanden over de algemene economische situatie in Nederland en de positievere houding van beleggers over de ontwikkeling van de eigen financiële situatie.

Ook hebben beleggers een positiever oordeel over de waarde van de eigen beleggingsportefeuille in de afgelopen maand ten opzichte van de voorgaande maand.

Beleggers verwachten dat de AEX in maart op 783 punten zal staan. De Amsterdamse hoofdindex sloot 2023 af op 786,82 punten. Vorige maand rekenden de beleggers voor februari echter op een stand voor de AEX van 735 punten. De verwachtingen zijn dus flink gestegen.

Verwachtingen voor 2024

Van de geraadpleegde beleggers verwacht 60 procent komend jaar het meeste rendement te kunnen halen met aandelen. Dit percentage is vergelijkbaar met afgelopen jaar. Maar beleggers zien minder kansen in obligaties dan een jaar geleden.

"Als je het objectief bekijkt, hebben beleggers daar gelijk in", aldus Bob Homan, hoofd ING Investment Office.

De sector waar beleggers het meeste van verwachten is IT. "De keuze voor IT heeft [afgelopen jaar] heel goed uitgepakt. IT was afgelopen jaar de best presterende sector op de beurs. Net als de geïnterviewde beleggers blijven wij ook positief hierover voor 2024", aldus Homan.

Energie en gezondheidszorg zijn voor 2024 minder populair onder beleggers.