Olieprijzen sluiten een beweeglijk jaar negatief af

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn de laatste handelsdag van het jaar lager gesloten en zijn gedurende een zeer beweeglijk 2023 ruim 10 procent in waarde gedaald.

Bij een settlement van 71,65 dollar werd een vat West Texas Intermediate vrijdag 0,2 procent goedkoper.

Sinds 2020 is dit de eerste jaarlijkse daling, ondanks de aanhoudende geopolitieke risico’s in het Midden-Oosten. Hoewel de angst voor een verdere escalatie in het Midden-Oosten soms voor korte pieken in de prijzen zorgde, waren handelaren toch vooral gefocust op het evenwicht tussen vraag en aanbod.

Zo produceerde de VS een nieuw recordaantal van 13 miljoen vaten per dag, maar lag de productie van landen zoals Brazilië en Guyana ook op een recordniveau. En dit ging gepaard met een economische vertraging in meerdere grote economieën, vooral China.

De OPEC+ en haar bondgenoten hebben intussen wel beloofd de productie in het eerste kwartaal van 2024 met 2,2 miljoen vaten per dag te verlagen. Maar gezien de prijsontwikkeling hebben handelaren er blijkbaar weinig vertrouwen in dat het voorgenomen beleid de markt in evenwicht zal brengen.

Volgens het Internationaal Energieagentschap zal de olieproductie buiten de OPEC, vooral in de VS, in 2024 naar verwachting de groei van de vraag ruimschoots dekken. Verwacht wordt dat de mondiale vraag naar olie volgend jaar met de helft zal dalen tot 1,1 miljoen per dag, terwijl de productie buiten de OPEC naar verwachting met 1,2 miljoen per dag zal groeien.