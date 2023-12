Wall Street laat het op de laatste handelsdag van jaar wat afweten

(ABM FN-Dow Jones) De belangrijkste Amerikaanse indices daalden op de laatste handelsdag van 2023 en vielen wat terug van de recente hoogtepunten.

Met nog een paar uur handel te gaan, noteerde de S&P 500 index 0,3 procent lager op 4.767,66 punten, de Dow verloor 0,2 procent op 37.642,07 punten en de Nasdaq daalde 0,5 procent naar 15.021,37 punten.

Beleggers lijken wel wat terughoudender te worden na de sterke winsten voor aandelen in de afgelopen weken, aangejaagd door de verwachtingen dat centrale banken de rentes volgend jaar gaan verlagen.

Beleggers kregen vanmiddag ook nog een tegenvaller te verwerken. Zo bleek dat de economische activiteit in de regio Chicago in december sterk is gekrompen. De PMI inkoopmanagersindex daalde in december met 8,9 punten van 55,8 naar 46,9. Alle deelindices lieten een afname zien, nadat de algehele economische ontwikkeling rondom Chigago verslechterde.

Maar als we zo de rekening opmaken, zou die gezien de sombere verwachtingen aan het begin van het jaar een stuk slechter zijn uitgevallen. De gevreesde recessie in de VS bleef na al die renteverhogingen uit, de AI-hype en de Magnificent Seven deden hun intrede en trokken door hun gewicht in de Amerikaanse indices de beurzen gedurende de lente en zomer gewoon mee omhoog.

De standvastigheid van de centrale bankiers dat de rente langer hoger zou blijven, resoneerde goed door en gedurende de herfst zorgde dat voor sterk oplopende rentes en veel bezorgdheid. Echter, in november kwam er een omslag in de communicatie van de Federal Reserve en Jerome Powell en kantelde het beeld volledig en werd plotseling ingezet op een flink aantal renteverlagingen in 2024. Dit resulteerde uiteindelijk in één van de meest imposante eindejaarsrally’s die we ooit hebben gezien.

En zo is Wall Street op weg om een fantastisch 2023 af te sluiten. Zo sloot de S&P 500 index donderdag op minder dan een half procent van een nieuwe 'all time high'. De jaarwinst voor de S&P zal rond de 25 procent uitkomen, terwijl de Nasdaq zelfs 45 procent in het groen lijkt te eindigen. Voor de Dow Jones ligt de winst rond de 13,5 procent.

"2023 was een prima beleggingsjaar. Wereldwijde aandelen boekten een winst van bijna 18 procent, waardoor het rendement over de afgelopen vijf jaar is gestegen naar meer dan 80 procent. En 168 procent gemeten in de afgelopen tien jaar. Dat rendement heb je met je spaarrekening niet kunnen halen. "Nog maar weer eens een bevestiging dat aandelen de beste bescherming bieden tegen inflatie", zei investment manager Simon Wiersma van ING vrijdag.

Een vat WTI-olie steeg de laatste handelsdag 0,4 procent naar zo’n 72 dollar, maar is op jaarbasis grofweg 10 procent gedaald. Na oktober kreeg het negatieve sentiment de overhand vanwege de zorgen over de toenemende voorraden door een recordproductie buiten de OPEC en verslechterende wereldeconomie.

Na een extreem beweeglijk jaar steeg de Amerikaanse tienjaarsrente op vrijdag met 3 basispunten naar 3,88 procent en eindigde daarmee op jaarbasis nagenoeg onveranderd.

De euro/dollar kwam vrijdag nauwelijks van zijn plaats en noteerde fractioneel lager op 1.1050 en wist het valutapaar op jaarbasis 3,3 procent terreinwinst te boeken.