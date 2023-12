Europese beurzen sluiten uitstekend beleggingsjaar positief af

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelen zijn vrijdag hoger gesloten, wat resulteerde in een positief einde van een overwegend sterk jaar. Een jaar waarin veel indices in Europa uitstekend presteerden, maar er helaas ook tegenvallende uitzonderingen waren.

De Stoxx Europe 600 index steeg vrijdag 0,2 procent naar 479,02 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,3 procent en eindigde op 16.751,64 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,1 procent hoger op 7.543,18 punten. De Britse FTSE wist 0,1 procent terreinwinst te boeken op 7.733,24 punten.



Beleggers lijken wel wat terughoudender te worden na de sterke winsten voor aandelen in de afgelopen weken, aangejaagd door de verwachtingen dat centrale banken de rentes volgend jaar gaan verlagen.

Maar als we zo de rekening opmaken, zou die gezien de sombere verwachtingen aan het begin van het jaar een stuk slechter zijn uitgevallen. De gevreesde recessie in de VS bleef na al die renteverhogingen uit, de AI-hype en de Magnificent Seven deden hun intrede en trokken door hun gewicht in de Amerikaanse indices de beurzen gedurende de lente en zomer gewoon mee omhoog.

De standvastigheid van de centrale bankiers dat de rente langer hoger zou blijven, resoneerde goed door en gedurende de herfst zorgde dat voor sterk oplopende rentes en veel bezorgdheid. Echter, in november kwam er een omslag in de communicatie van de Federal Reserve en Jerome Powell en kantelde het beeld volledig en werd plotseling ingezet op een flink aantal renteverlagingen in 2024. Dit resulteerde uiteindelijk in één van de meest imposante eindejaarsrally’s die we ooit hebben gezien.

Binnen Europa waren er dit jaar toch wel significante verschillen, waarbij de zuidelijke beurzen het best presteerden. Zo kon de Italiaanse beurs ruim 28 procent bijschrijven en de Spaanse beurs bijna 23 procent.

In Frankfurt bereikte de beurs zelfs nieuwe all time highs en steeg de DAX zo’n 20 procent. Dit terwijl de economie in een recessie verkeert en maar weer eens wordt bevestigd dat de beurs niet altijd de economie weerspiegelt.

Maar het ging niet overal crescendo. Zo wist de Brusselse beurs er maar een heel klein plusje uit te persen en eindigde de Bel20 op jaarbasis 0,2 procent hoger op 3.707,77 punten.

Ook de prestaties van de Londense beurs met een winst van 3,8 procent viel tegen, en het was in Zwitserland al niet anders met een jaarwinst van 3,4 procent.

Tussenstanden Wall Street

Ook in de VS lijken beleggers hun zegeningen te tellen, want daar waren de resultaten dit jaar nog imposanter en noteerden de beurzen rond het slot in Europa ongeveer 0,5 procent lager.