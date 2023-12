AEX rondt een uitstekend beleggingsjaar rustig af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft het, net als de rest van de week, ook vrijdag rustig aan gedaan. De AEX maakte een pas op de plaats en sloot het jaar af op 786,82 punten.

De meeste professionele partijen hadden vermoedelijk hun boeken al gesloten. De beleggers die wel aanwezig waren, moesten het stellen zonder richtinggevend nieuws.

Maar als we zo de rekening opmaken, zou die gezien de sombere verwachtingen aan het begin van het jaar een stuk slechter zijn uitgevallen. De gevreesde recessie in de VS bleef na al die renteverhogingen uit, de AI-hype en de Magnificent Seven deden hun intrede en trokken door hun gewicht in de Amerikaanse indices de beurzen gedurende de lente en zomer gewoon mee omhoog.

De standvastigheid van de centrale bankiers dat de rente langer hoger zou blijven, resoneerde goed door en gedurende de herfst zorgde dat voor sterk oplopende rentes en veel bezorgdheid. Echter, in november kwam er een omslag in de communicatie van de Federal Reserve en Jerome Powell en kantelde het beeld volledig en werd plotseling ingezet op een flink aantal renteverlagingen in 2024. Dit resulteerde uiteindelijk in één van de meest imposante eindejaarsrally's die we ooit hebben gezien.

Als we de Nederlandse indices in ogenschouw nemen, dan kon de AEX index dit jaar exclusief dividend 14,2 procent bijschrijven. Besi en ASMI profiteerden flink mee van de AI-hype en knalde er bovenuit met winsten van ongeveer 141 en 99 procent.

Het was daarentegen niet het jaar van DSM-Firmenich, dat dit jaar ruim 19 procent in beurswaarde heeft verloren. Nu is het al geruime tijd geen feest voor beleggers in zowel het oude DSM als het nieuwe bedrijf en zullen velen gespitst zijn op een mogelijke ommekeer in het sentiment en het moment waarbij de overname door Firmench zich zal gaan uitbetalen.

Hoewel de large-caps per saldo goed presteerden, was dat bij de kleinere aandelen een heel ander verhaal. De Amsterdamse Midkap-index sloot het jaar fractioneel lager af op 926,08 punten.

Grote winnaars waren Inpost en Fugro met winsten van zo'n 59 en 55 procent. De grootste verliezers waren voor AMG en Corbion, die 34 en 39 procent in waarde verloren.

De Amsterdamse Small-cap index wist er nog een klein plus uit te slepen van 0,8 procent op 1.198,48 punten.

Hier was Lucas Bols veruit de grootste winnaar met een plus van 75 procent, dankzij een overnamebod van Nolet. De hekkensluiters in 2023 waren Ebusco en Azerion met verliezen van 64 en 65 procent.

Tussenstanden Wall Street

Ook in de VS lijken beleggers hun zegeningen te tellen. Daar zijn de resultaten dit jaar nog imposanter, maar noteerden de beurzen rond het slot in Europa fractioneel lager.

Lijstjes

Aan het einde van het jaar is het niet louter een kwestie van het opmaken van de rekening, maar ook vooruitblikken op het nieuwe jaar. ABM Financial News sprak met specialisten van onder meer ABN AMRO, ING, JPMorgan Asset Management en Van Lanschot Kempen over hun verwachtingen voor 2024.

-Klik hier voor deze video's-