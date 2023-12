Flauwe opening op Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag, op de laatste handelsdag van 2023, vrijwel onveranderd van start. Futures op de S&P 500 index noteerden fractioneel in het rood, net als die voor de Nasdaq. Toch lijkt Wall Street een goed 2023 te gaan afsluiten, mogelijk met nieuwe recordstanden. Zo sloot de S&P 500 index donderdag op minder dan een half procent van een nieuwe 'all time high'. De jaarwinst voor de S&P zal rond de 25 procent uitkomen, terwijl de Nasdaq zelfs 45 procent in het groen lijkt te eindigen. Veel van deze winsten is te danken aan de 'Magnificent 7',de grote Amerikaanse techbedrijven, zoals Nvidia, Microsoft en Apple. "2023 was een prima beleggingsjaar. Alleen grondstoffenbeleggers kijken dit jaar tegen een min aan. Wereldwijde aandelen boekten een winst van bijna 18 procent, waardoor het rendement over de afgelopen vijf jaar is gestegen naar meer dan 80 procent. En 168 procent gemeten in de afgelopen tien jaar. Dat rendement heb je met je spaarrekening niet kunnen halen. Nog maar weer eens een bevestiging dat aandelen de beste bescherming bieden tegen inflatie", zei investment manager Simon Wiersma van ING vrijdag. De euro/dollar daalde vrijdag licht naar 1,1047 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,877 procent. Daarmee lijkt de rente alweer ver weg van de 5 procent die eerder dit jaar nog op het bord stond. Olie werd enkele tienden van een procent duurder. Slotstanden De S&P 500 index sloot donderdag fractioneel hoger op 4.783,35 punten en de Dow Jones steeg 0,1 procent naar 37.710,10 punten. De Nasdaq daalde dan weer nipt tot 15.095,14 punten. Bron: ABM Financial News

