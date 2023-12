Europese beurzen licht hoger op laatste handelsdag 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag rond het middaguur licht hoger. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 479,35 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 16.746 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 7.556 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,2 procent hoger op 7.741 punten. De Europese beurzen koersten wat hoger op de laatste handelsdag van het jaar. Beleggers lijken wel wat terughoudender te worden na de sterke winsten voor aandelen in de afgelopen weken, aangejaagd door de verwachtingen dat centrale banken de rentes volgend jaar gaan verlagen. "De kater moet nog komen met een correctieperiode, na een forse rally die zo'n twee maanden heeft geduurd", aldus analisten van Swissquote, die spraken van een breedgedragen euforische stemming onder beleggers. Renteverlagingen alleen zullen volgens Swissquote niet voldoende zijn om de aandelenmarkten te steunen. Er zijn volgens de analisten ook een sterke economie en solide winstverwachtingen voor bedrijven voor nodig. De Britse FTSE 100 lijkt het jaar te gaan eindigen met een jaarwinst van slechts 3 procent, hetgeen ver onder de winsten van veel andere Europese beurzen ligt. De Stoxx Europe 600 steeg afgelopen jaar met maar liefst 12 procent, terwijl de Duitse DAX zelfs 19 procent won. De Franse CAC 40 steeg met 15 procent. Er zijn veel zorgen over de Britse economie en een hardnekkige inflatie drukte op de Britse hoofdindex, aldus vermogensbeheerder Hargreaves Lansdown. "Het lijkt erop dat de FTSE 100 vooral zijwaarts is bewogen afgelopen jaar, vooral vanwege extreme onzekerheid en de gestegen rentes." In het Verenigd Koninkrijk is er volgens Hargreaves Lansdown een groot risico dat de inflatie boven de 2 procent doelstelling van de Bank of England blijft liggen, waardoor renteverlagingen niet aan de orde zijn. Op macro-economisch vlak krijgen beleggers vanmiddag nog inzicht in de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1064. De olieprijzen stegen ongeveer een half procent. Bedrijfsnieuws DSM-Firmenich steeg in Amsterdam met 0,2 procent tot 92,46 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor DSM van 108 naar 110 euro bij handhaving van het koopadvies. Aandelen gerelateerd aan voedingsingrediënten zijn al flink afgestraft en in 2024 zal er volgens Berenberg verbetering zijn in de volumes, na een lange periode waarin voorraden werden afgebouwd en de vraag zwak was. In Brussel wonnen Solvay en het afgesplitste Syensqo tot bijna 2 procent. In Parijs lagen de luxemerken er goed bij. LVMH won 0,9 procent en Hermes 0,8 procent. Zalando won in Frankfurt 2,5 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een iets hogere opening tegemoet. De S&P 500 index sloot donderdag fractioneel hoger op 4.783,35 punten, de Dow won 0,1 procent op 37.710,10 punten en de Nasdaq daalde fractioneel naar 15.095,14 punten. Bron: ABM Financial News

