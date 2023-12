Bescheiden winsten in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Kort na de klok van half twaalf won de AEX 0,2 procent op 788,75 punten. "Richting het einde van het jaar drogen traditioneel de volumes vrijwel volledig op. De bewegingen blijven beperkt", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Ook investment manager Simon Wiersma van ING ziet de handelsvolumes opdrogen. "De boeken zijn bij de meest grote partijen wel gesloten en er wordt door beleggers en handelaren genoten van de vakantieperiode." "Beleggers kunnen terugkijken op een prima beleggingsjaar", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Veel analisten zijn ook positief gestemd over aandelen in 2024. Pictet Asset Management denkt dat Europese aandelen aankomend jaar goed zullen presteren en zelfs een outperformance zullen laten zien ten opzichte van Amerikaanse aandelen, geholpen door de relatief lage waarderingen en de winstverwachtingen. De winstverwachtingen voor Europese bedrijven zijn volgens Pictet een stuk lager dan die voor Amerikaanse bedrijven, waardoor er meer ruimte is voor tegenvallers. De terughoudendheid over Europese aandelen zal wegtrekken zodra de economie van de eurozone herstelt, denkt de asset manager. Op macro-economisch vlak krijgen beleggers vanmiddag nog inzicht in de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago. Vanochtend werd al bekend dat de Nederlandse detailhandel in november 3,2 procent meer heeft omgezet dan een jaar eerder, ondanks dat de verkoopvolumes met 0,8 procent daalden. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1062. De olieprijzen maakten een pas op de plaats. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Adyen 1,3 procent. ASMI verloor 0,5 procent, net als Besi. DSM-Firmenich steeg met 0,3 procent tot 92,46 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor DSM van 108 naar 110 euro bij handhaving van het koopadvies. Aandelen gerelateerd aan voedingsingrediënten zijn al al flink afgestraft en in 2024 zal er volgens Berenberg verbetering zijn in de volumes, na een lange periode waarin voorraden werden afgebouwd en de vraag zwak was. Arcadis steeg in de AMX 0,7 procent, net als Fugro. Alfen verloor 1,0 procent. Vivoryon steeg onder de kleinere aandelen 1,6 procent. Sif leverde 1,2 procent in. Bron: ABM Financial News

