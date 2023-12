Valuta: markten maken zich op voor jaarwisseling Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkten lieten vrijdag weinig beweging zien. De volumes zijn dun en veel partijen hebben de boeken al gesloten. De druk op de dollar kan ook in de laatste handelsuren van 2023 aanhouden, zo verwachten analisten. Een dieptepunt voor de greenback wordt in januari verwacht, met een herstel kort daarna, aldus valutaspecialist Brad Bechtel van Jefferies. "Ik verwacht dat we een bodem voor de dollar zien in januari, net als vorige keer. Het zal het punt zijn waarop iedereen van mening is dat de dollar van hand moet worden gedaan", aldus Bechtel. Op basis van recente uitspraken van de Europese Centrale Bank kan volgens de expert van Jefferies worden aangenomen dat de rentes nog wel een tijd hoog moeten blijven, omdat inflatie nog steeds een probleem blijkt. "Een groot contrast met de hints die de Federal Reserve geeft over het verlagen van de rentes. Dat ondersteunt momenteel de euro", stelde Bechtel. "Hoewel de ECB uiteindelijk zal capituleren, is het niet verstandig om short te gaan in de euro/dollar totdat dit moment daadwerkelijk aanbreekt." De euro/dollar koerste vanochtend rond een niveau van 1,1055. Een dag eerder rond hetzelfde tijdstip koerste het muntpaar nog rond 1,1119. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.