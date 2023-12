Reuters: 'Google schikt in rechtszaak over privacy' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Google heeft een schikking getroffen in een rechtszaak gerelateerd aan de privacy van Chrome-gebruikers. Dit schreef persbureau Reuters donderdagavond laat. Google werd ervan beticht alsnog miljoenen Chrome-gebruikers te volgen, ondanks dat zij het incognito-venster van de browser gebruikten. In de rechtszaak werd 5 miljard dollar geëist. Voor welk bedrag er uiteindelijk een schikking werd getroffen is niet bekend. Tegen eind februari moet er een formele schikking aan de rechtbank worden voorgelegd. Bron: ABM Financial News

