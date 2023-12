Wereldhave Belgium rondt verkoop winkelcomplex af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave Belgium heeft de verkoop van het winkelcomplex The Box aan RVM City Retail afgerond. Dit maakte het vastgoedbedrijf vrijdagochtend bekend. Het complex staat in Gent en kent momenteel vier actieve huurders, waaronder Albert Heijn en Kruidvat. De verkoop vond plaats tegen een prijs die "licht" boven de reële waarde ligt, aldus Wereldhave. De reële waarde werd bepaald op 7,46 miljoen euro. Wereldhave stelde zich meer te willen richten op de Full Service Centers-strategie, met investeringen in winkelcentra en retailparks met voldoende omvang. De inkomsten uit de verkoop van The Box zal Wereldhave Belgium herinvesteren in bestaande projecten. Update: om meer informatie toe te voegen en om te verduidelijken dat het om Wereldhave Belgium gaat. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.