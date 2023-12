Vlakke opening Damrak voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag een vlakke opening tegemoet. Donderdag eindigde de hoofdgraadmeter al dicht bij huis op 787,04 punten. De Europese beurzen lijken een vlakke opening tegemoet te gaan, waarbij de handelsvolumes vermoedelijk beperkt zullen blijven op de laatste handelsdag van het jaar. Veel analisten zijn positief gestemd over aandelen in 2024. Pictet Asset Management denkt dat Europese aandelen aankomend jaar goed zullen presteren en zelfs een outperformance zullen laten zien ten opzichte van Amerikaanse aandelen, geholpen door de relatief lage waarderingen en de winstverwachtingen. "De uitstekende reputatie van de Amerikaanse beurzen zal wat glans verliezen, terwijl Europese aandelen op een positieve manier zullen verrassen", aldus Pictet. De winstverwachtingen voor Europese bedrijven zijn volgens Pictet een stuk lager dan die voor Amerikaanse bedrijven, waardoor er meer ruimte is voor tegenvallers. De terughoudendheid over Europese aandelen zal wegtrekken zodra de economie van de eurozone herstelt, denkt de asset manager. Wall Street bleef donderdagavond dicht bij huis, na een kalme dag. De S&P 500 wist het recordniveau van net boven de 4800 punten nog niet aan te scherpen. De Amerikaanse beurzen hebben in de afgelopen weken een sterke veerkracht laten zien, geholpen door beleggers die er vanuit gaan dat de mondiale inflatie zal afkoelen, de Federal Reserve de rentes flink zal verlagen in 2024 en dat een recessie kan worden vermeden. De Aziatische beurzen lieten vrijdagochtend een verdeeld beeld zien, maar de uitslagen bleven relatief beperkt. Hoewel de Japanse beurs een stapje terugdeed, is dit wel een van de sterkst presterende aandelenmarkten gebleken in het afgelopen jaar in de regio Azië-Pacific. De Nikkei-index heeft het jaar afgesloten met een winst van maar liefst 28 procent. Olie is woensdag bijna twee procent goedkoper geworden. De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,9 procent lager op 74,11 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dat is de grootste daling in weken. En ook Brent olie werd bijna 2 procent goedkoper. Afgelopen dagen liep de olieprijs juist op door de onrust in de Rode Zee, waar Houthi-rebellen schepen aanvielen, waardoor veel rederijen besloten hebben om hun vaarroute te verleggen van het Suezkanaal naar het Zuid-Afrikaanse Kaap de Goede Hoop, momenteel een veiligere optie, maar ook een die flink meer tijd kost en dus duurder is. Inmiddels is er een internationale operatie gestart die moet zorgen dat de aanvallen in de Rode Zee vanuit Jemen ophouden. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1069. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,1062. Op macro-economisch vlak krijgen beleggers vanmiddag nog inzicht in de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago. Vanochtend werd al bekend dat de Nederlandse detailhandel in november 3,2 procent meer heeft omgezet dan een jaar eerder, ondanks dat de verkoopvolumes met 0,8 procent daalden. Bedrijfsnieuws Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor DSM-Firmenich verhoogd van 108,00 naar 110,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index sloot donderdag fractioneel hoger op 4.783,35 punten, de Dow won 0,1 procent op 37.710,10 punten en de Nasdaq daalde fractioneel naar 15.095,14 punten. Bron: ABM Financial News

