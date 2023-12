Verdeeld beeld in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Aziatische beurzen lieten vrijdagochtend een verdeeld beeld zien, maar de uitslagen bleven relatief beperkt. De Nikkei-index verloor 0,3 procent op 33.444,11 punten. Beleggers namen wat winst, terwijl ook de sterkere yen op de koersvorming drukte. Vooral Japanse exportbedrijven, die profiteren van een zwakkere yen, deden een stap terug. De Japanse beurs is een van de sterkst presterende aandelenmarkten geweest afgelopen jaar in de regio Azië-Pacific. De Nikkei-index heeft het jaar afgesloten met een winst van maar liefst 28 procent. De Chinese SSE-index won 0,5 procent op 2.971,05 punten. Bedrijven gericht op consumentendiensten en hardware trokken de kar. Telecombedrijven als China Mobile en China Telecom leverden juist aan waarde in. De Hang Seng-index verloor 0,1 procent op 17.024,97 punten en de Australische beurzen schreven juist aan waarde bij. In Australië waren sectoren als technologie en industrie in trek. Bron: ABM Financial News

