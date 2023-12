Daling afzetprijzen Nederlandse industrie zet door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De afzetprijzen in de Nederlandse industrie zijn in november opnieuw gedaald, maar in een lager tempo dan een maand eerder. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afzetprijzen daalden met 4,2 procent op jaarbasis. Een maand eerder was de prijsdaling 5,3 procent. De afzetprijzen van de industrie zijn op maandbasis met 1,2 procent gedaald. De prijzen op de buitenlandse markt daalden met 1,6 procent en op de binnenlandse markt daalden deze met 0,8 procent. Olieprijs De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. In november 2023 kostte een vat ruwe North Sea Brent olie bijna 76 euro, 15 procent minder dan een jaar eerder. In oktober kostte een vat ruwe North Sea Brent bijna 84 euro. Dat was 12 procent minder dan een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

