Olieprijzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdagavond lager gesloten, mede doordat de zorgen over verstoringen van de scheepvaart langs de Rode Zee afnemen, ook al blijven de spanningen in het Midden-Oosten voortwoekeren. Bij een settlement van 71,77 dollar werd een vat West Texas Intermediate donderdag 3,2 procent goedkoper. “De olieprijzen daalden toen de grote mondiale scheepvaartgiganten bekendmaakte zich weer voor te bereiden om de navigatie door de Rode Zee te hervatten. Dit ondanks aanhoudende raketaanvallen van Houthi-rebellen”, aldus, Stephen Innes, managing partner bij SPI Asset Management. “Het besluit om de operaties te hervatten weerspiegelt een berekend risico, waarbij wordt ingezet op het succes van een nieuwe multinationale maritieme task force, Prosperity Guardian, die de opdracht heeft gekregen om de regio te beschermen.” Vandaag werd ook bekend dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week flink zijn gedaald. In de week eindigend op 22 december daalden de voorraden ruwe olie met 7,1 miljoen vaten naar 436,6 miljoen vaten. Analisten rekenden vooraf op een daling van ongeveer 2,4 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 0,7 miljoen vaten naar een totaal van 226,1 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 0,7 miljoen vaten tot 115,8 miljoen vaten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.