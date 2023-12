Wall Street koerst licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdagavond licht hoger met nog een paar uur handel te gaan, waarbij de S&P 500 de all time highs net boven de 4800 punten binnen handbereik heeft. De Dow Jones en Nasdaq-100 hebben recentelijk de recordstanden al aangescherpt.

De S&P 500 index noteerde 0,2 procent hoger op 4.789,20 punten, de Dow won ook 0,2 procent op 37.730,63 punten en de Nasdaq won 0,1 procent op 15.118,37 punten.

Ondanks de recente stijgingen vertoont de markt een sterke veerkracht, geholpen door beleggers die er vanuit gaan dat de mondiale inflatie zal afkoelen en dat de Federal Reserve de rentes zal flink verlagen in 2024.

De markt houdt er rekening mee dat de Fed bij de volgende beleidsvergadering eind januari de rentes nog ongemoeid houdt. De kans op een verlaging van minstens 25 basispunten in maart wordt ingeschat op ruim 70 procent. De huidige beleidsrente staat op 5,25 tot 5,50 procent. Tegen het einde van 2024 moet deze rente zijn gezakt tot een bandbreedte van 3,75 en 4,00 procent, zo denkt de markt.

Diverse analisten waarschuwden wel dat beleggers te veel op de muziek vooruitlopen met betrekking tot de snelheid waarin de centrale bank de rentes zal verlagen. "Als we een achilleshiel moeten noemen voor de mondiale aandelenmarkten, dan is dat de verwachting dat de Fed consistent door het jaar heen de rentes zal verlagen", aldus analisten van DataTrek Research.

Ook werd bekend dat de wekelijkse steunaanvragen de afgelopen week met 12.000 zijn toegenomen tot 218.000. De verwachting lag op 210.000.

De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in november gelijk gebleven. De index bleef gelijk op maandbasis, na een daling van 1,2 procent in oktober. Op jaarbasis daalden de verkopen in november met 5,2 procent. Dat was een maand eerder nog een daling van 8,5 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 6 basispunten naar 3,85 procent en daalde de prijs van een vat WTI-olie 2,4 procent naar 72,33 dollar. Dit mede doordat de zorgen over verstoringen van de scheepvaart langs de Rode Zee afnemen, ook al blijven de spanningen in het Midden-Oosten voortwoekeren. De daling van de Amerikaanse olievoorraden met meer dan 7 miljoen vaten wisten de koersen niet in het groen te krijgen.

De euro/dollar daalde licht naar 1,1078.

Stijgers en dalers

De aandelen van Altice USA stegen met meer dan 7 procent nadat het bedrijf aankondigde dat het Cheddar News had verkocht aan het private-equity-mediabedrijf Archetype.

Apple koerste 0,3 procent hoger. Het bedrijf mag zijn nieuwste smartwatches weer in de winkels en online verkopen, nadat een importverbod op de horloges tijdelijk werd opgeheven. Er werd door de Amerikaanse FTC een importverbod opgelegd aan Apple voor de nieuwste smartwatches, vanwege een patentgeschil.

Marathon Digital verloor bijna 6 procent , nadat het bedrijf in december ruim in waarde is verdubbeld als gevolg van de flinke opleving van de bitcoin.

NetEase kon ruim 2 procent bijschrijven. Dit nadat het aandeel in Hongkong vanochtend al een vergelijkbare winst liet zien. Chinese aandelen kregen steun van plannen vanuit Beijing om videogamemakers minder hard aan te pakken.