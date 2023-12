Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelen zijn donderdag lager gesloten, na een vrij kalme handelsdag. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 478,08 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,2 procent en eindigde op 16.701,55 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,5 procent lager op 7.535,16 punten. De Britse FTSE sloot fractioneel lager op 7.722,74 punten. De Europese beurzen hadden donderdag moeite om het momentum vast te houden tijdens een relatief dunne handel. Beleggers blijven positief en gaan ervan uit dat de mondiale inflatie zal afkoelen en dat de Federal Reserve de rentes zal verlagen in 2024. Diverse analisten waarschuwden wel dat beleggers te veel op de muziek vooruitlopen met betrekking tot de snelheid waarin de centrale bank de rentes zal verlagen. "Als we een achilleshiel moeten noemen voor de mondiale aandelenmarkten, dan is dat de verwachting dat de Fed consistent door het jaar heen de rentes zal verlagen", aldus analisten van DataTrek Research. Maar dat is geen reden om terughoudend te worden over aandelen, vooral gezien de economische groei vermoedelijk sterk genoeg blijft om de bedrijfswinsten met 10 procent te laten groeien, aldus DataTrek. De rente kwam nauwelijks van zijn plaats en werd een vat Brentolie 1,4 procent goedkoper op 78,56 dollar. Dit mede doordat de zorgen over verstoringen van de scheepvaart langs de Rode Zee afnemen, ook al blijven de spanningen in het Midden-Oosten voortwoekeren. De euro/dollar daalde licht naar 1,1078. Bedrijfsnieuws De koersuitslagen bleven beperkt op de Europese beurzen. In Amsterdam won Prosus 1,9 procent, maar verloren Adyen en ING beide 0,8 procent. In Brussel trok Solvay de kar met een plus van 1,7 procent en daalde Syensqo 1,5 procent. In Frankfurt ging Continental AG aan kop met een winst van 0,6 procent en moest Siemens Energy 1,0 procent inleveren. Bron: ABM Financial News

