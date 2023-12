AEX blijft dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft het donderdag rustig aan gedaan en wist de AEX fractioneel hoger te sluiten op 787,04 punten. De meeste professionele partijen hebben vermoedelijk hun boeken al gesloten. De beleggers die wel aanwezig waren, moesten het stellen zonder veel richtinggevend nieuws. "Met nog twee dagen te gaan, kunnen beleggers terugkijken op een mooi jaar", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Vooral sinds eind oktober zit de stemming er op de financiële markten goed in." " De overtuiging dat centrale banken binnenkort kunnen beginnen met het opendraaien van de geldkraan omdat de inflatie sterk is vertraagd, leidt tot optimisme." Wel waarschuwen steeds meer analisten voor het optimisme en zijn van mening dat beleggers te veel op de muziek vooruitlopen. "Aandelenbeleggers zijn te optimistisch over de omvang van renteverlagingen in 2024, omdat we niet zoveel renteverlagingen verwachten als dat de markt nu inprijst", aldus CIO Michael Landsberg van Landsberg Bennett Private Wealth Management. De rente kwam nauwelijks van zijn plaats en werd een vat Brentolie 1,4 procent goedkoper op 78,56 dollar. Dit mede doordat de zorgen over verstoringen van de scheepvaart langs de Rode Zee-route afnemen, ook al blijven de spanningen in het Midden-Oosten voortwoekeren. De euro/dollar daalde licht naar 1,1078. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Prosus 1,9 procent en was daarmee de grootste stijger in de AEX. Tencent, waar de Zuid-Afrikaanse investeerder een groot belang in heeft, steeg in Hongkong vanochtend ruim twee procent. Philips kon 1,0 procent bijschrijven, terwijl Adyen en ING beide 0,8 procent verloren. In de AMX won Alfen 2,7 procent en verloor AMG 1,8 procent. CM.COM en Fastned konden bij de smallcaps 1,8 en 1,5 procent bijschrijven. Hekkensluiter was Vivoryon met een verlies van 4,4 procent. Tussenstanden Wall Street Ook de Amerikaanse beurzen doen het rustig aan en bij het slot van Europa noteerde de S&P 500 fractioneel hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.