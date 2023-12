Vlakke opening Wall Street in zicht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren circa driekwartier voor opening van Wall Street 0,1 procent in het rood. "De Amerikaanse beurzen naderen richting het einde van het jaar records, op lage volumes", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Woensdag bleek een bescheiden groene dag op Wall Street. De S&P 500 eindigde 0,1 procent hoger, steeds dichter bij recordniveaus. "Met nog maar twee dagen te gaan in het handelsjaar staat de S&P 500 op het punt om meer dan 24 procent hoger te eindigen. Ondertussen is techbeurs Nasdaq op weg naar zijn beste jaar sinds 2003, met een stijging van meer dan 44 procent", aldus Blekemolen. "Maar ook kleine aandelen waren afgelopen jaar in trek. De Russell 2000 ligt op koers om de op twee na grootste winst ooit te boeken in een periode van twee handelsmaanden." In november en december steeg de index met 24,3 procent. Dit staat de index ruim 19 procent hoger. Beleggers blijven er ondertussen vanuit gaan dat de mondiale inflatie zal afkoelen en dat de Federal Reserve de rentes zal verlagen in 2024. Diverse analisten waarschuwden wel dat beleggers teveel op de muziek vooruitlopen met betrekking tot de snelheid waarin de centrale bank de rentes zal verlagen. "Als we een achilleshiel moeten noemen voor de mondiale aandelenmarkten, dan is dat de verwachting dat de Fed consistent door het jaar heen de rentes zal verlagen", aldus analisten van DataTrek Research. Beleggers moeten het donderdag stellen zonder veel richtinggevend nieuws. Vanuit de VS zijn er de wekelijkse olievoorraden, naast de aanstaande woningverkopen. Ook stonden de wekelijkse steunaanvragen op de agenda. Die bleken afgelopen week met 12.000 te zijn toegenomen tot 218.000. De verwachting lager op 210.000. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1116. De olieprijzen liepen met krap een procent terug. Bedrijfsnieuws Apple koerste voorbeurs licht hoger. Het bedrijf mag zijn nieuwste smartwatches weer in de winkels en online verkopen, nadat een importverbod op de horloges tijdelijk werd opgeheven. Er werd door de Amerikaanse FTC een importverbod opgelegd aan Apple voor de nieuwste smartwatches, vanwege een patentgeschil. Altice USA, de Amerikaanse tak van de Franse kabelaar Altice, schoot voorbeurs 4,6 procent omhoog, waarmee het zijn recente winsten verder uitbouwde. Desondanks zal dit niet genoeg zijn om het jaarverlies van 34 procent weg te poetsen. Marathon Digital won in de elektronische handel voorbeurs krap vijf procent, nadat het aandeel van de crypto miner op woensdag ook al 15 procent won. Marathon profiteerde daarmee van de opleving van de bitcoin deze maand. NetEase lijkt circa twee procent hoger te openen, nadat het aandeel in Hongkong vanochtend al een vergelijkbare winst liet zien. Chinese aandelen kregen steun van plannen vanuit Beijing om videogamemakers minder hard aan te pakken. Futures Wall Street De S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent naar 4.781,58 punten, terwijl de Nasdaq 0,2 procent steeg en uitkwam op 15.099,18 punten. De Dow Jones index won zelfs 0,3 procent en sloot de handelsdag af op 37.656,52 punten. Bron: ABM Financial News

