Europese beurzen blijven dicht bij huis

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren donderdag rond het middaguur vlak. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde fractioneel tot 478,56 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,1 procent op 16.720,19 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 7.560,20 punten. De Britse FTSE 100 noteerde eveneens fractioneel lager op 7.724,15 punten. De Europese beurzen hadden donderdag moeite om het momentum vast te houden in een dunne ochtendhandel. Beleggers blijven er vanuit gaan dat de mondiale inflatie zal afkoelen en dat de Federal Reserve de rentes zal verlagen in 2024. Diverse analisten waarschuwden wel dat beleggers teveel op de muziek vooruitlopen met betrekking tot de snelheid waarin de centrale bank de rentes zal verlagen. "Als we een achilleshiel moeten noemen voor de mondiale aandelenmarkten, dan is dat de verwachting dat de Fed consistent door het jaar heen de rentes zal verlagen", aldus analisten van DataTrek Research. Maar dat is geen reden om terughoudend te worden over aandelen, aldus DataTrek, vooral gezien de economische groei vermoedelijk sterk genoeg blijft om de bedrijfswinsten met 10 procent te laten groeien. "Tegen deze achtergrond, zal de Fed vermoedelijk langzaam de rentes verlagen. Dit zorgt ervoor dat de rentes voor een langere periode hoog blijven, maar de winstgroei bij bedrijven zal beleggers evengoed optimistisch stemmen en dat maakt de weg vrij voor hogere koersen in 2024", aldus DataTrek. De markt houdt er rekening mee dat de Fed bij de volgende beleidsvergadering eind januari de rentes nog ongemoeid houdt. De kans op een verlaging van minstens 25 basispunten in maart wordt ingeschat op ruim 70 procent. De huidige beleidsrente staat op 5,25 tot 5,50 procent. Tegen het einde van 2024 moet deze rente zijn gezakt tot een bandbreedte van 3,75 en 4,00 procent, zo denkt de markt. Beleggers moeten het donderdag stellen zonder veel richtinggevend nieuws. Vanuit de VS zijn er de wekelijkse steunaanvragen en olievoorraden, naast de aanstaande woningverkopen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1137. De olieprijzen liepen wat terug. Bedrijfsnieuws De koersuitslagen bleven beperkt op de Europese beurzen. In Amsterdam won ASMI 0,6 procent, maar leverde Adyen juist 1,1 procent in. In Brussel trok Solvay de kar met een plus van 1,7 procent. In Frankfurt verloor Adidas 1,1 procent. Het aandeel staat al sinds vorige week onder druk, na tegenvallende resultaten van sectorgenoot Nike. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. De S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent naar 4.781,58 punten, terwijl de Nasdaq 0,2 procent steeg en uitkwam op 15.099,18 punten. De Dow Jones index won zelfs 0,3 procent en sloot de handelsdag af op 37.656,52 punten. Bron: ABM Financial News

