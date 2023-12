Valuta: dollar onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar stond donderdag opnieuw onder druk ten opzichte van de euro. Op de Amerikaanse obligatiemarkten liepen de rentes recent nog flink terug op de verwachting dat de Federal Reserve volgend jaar de rentes gaat verlagen. Ook de recente winsten op de aandelenmarkten zorgden ervoor dat de dollar als veilige haven minder in trek was. "De dollar blijft onder druk staan", zo stelde analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. "Beleggers vonden zich een weg naar de obligatiemarkt om nog wat goede deals te sluiten tegen het einde van het jaar, in aanloop naar de eerste renteverlagingen in de lente." De Amerikaanse tienjaarsrente wist vanochtend wat te herstellen na een daling op woensdag en koerste rond een niveau van 3,82 procent. Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,1129. Begin december stond het muntpaar nog op 1,0883. De markt houdt er rekening mee dat de Fed bij de volgende beleidsvergadering eind januari de rentes nog ongemoeid houdt. De kans op een verlaging van minstens 25 basispunten in maart wordt ingeschat op ruim 70 procent. De huidige beleidsrente staat op 5,25 tot 5,50 procent. Tegen het einde van 2024 moet deze rente zijn gezakt tot een bandbreedte van 3,75 en 4,00 procent, zo denkt de markt. Bron: ABM Financial News

