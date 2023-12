Video: goed 2024 in verschiet voor AEX met Aegon en ING als kansrijke aandelen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor 2024 ogen goed en de grafieken van de financials Aegon en ING bieden kansen. Dit zegt technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas voor de camera tegen ABM Financial News. "We blijven het vizier richten op hogere niveaus", aldus Bakker. Klik hier voor: goed 2024 in verschiet voor AEX met Aegon en ING als kansrijke aandelen November en december doen het prima en "de ondertoon is best wel goed", maar de bulls hebben het wel wat lastig rond de 795 punten. Dat is volgens Bakker geen groot probleem, met een steun op 710-715 punten. Bakker verwacht dat de bulls volgend jaar de AEX weer richting de 830 punten gaan brengen. "Dat acht ik aannemelijk." En als 830 punten lukt, dan kan het vizier ook op 900 en zelfs 1.000 punten, vindt de technisch analist. Tips voor 2024 Bakker noemde verder de financials Aegon en ING als kansrijke aandelen voor komend jaar. Aegon heeft volgens Bakker een aardig opwaarts potentieel, tot "ver boven de 6 en misschien zelfs wel 7 [euro]". Als de koers van Aegon daalt, maar boven de 5 euro blijft, dan mag dit worden beschouwd als een koopmoment volgens Bakker. De tweede tip is ING. Het aandeel lijkt de opwaartse trend een nieuwe impuls te willen geven. "De bulls hebben vrij spel [..] tot wel 20 euro aan toe." Bron: ABM Financial News

